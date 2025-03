UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

Ngày 5-3, UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các nội dung báo chí phản ánh việc nữ nhân viên trạm y tế bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện; báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 10-3.

Công văn trên được ban hành sau khi báo chí phản ánh y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2.

Công văn này dẫn thông tin từ các báo điện tử hôm 4-3, trong đó có Pháp Luật TP.HCM.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế căn cứ Luật Báo chí và các quy định hiện hành, phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan chủ động phản hồi, cung cấp thông tin, kết quả xử lý vụ việc của cơ quan chức năng cho các báo theo quy định.

Như PLO phản ánh, y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2. Bà bị đánh khi nhận được yêu cầu đến hỗ trợ sơ cấp cứu bệnh nhân dù không phải ca trực của mình.

Hiện tại y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vì chấn thương khớp thái dương hàm dưới bên trái do bị đánh.

Bí thư xã nói gì?

Trao đổi với PLO, ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, xác nhận chính ông đã gọi điện, yêu cầu bà Lương Thị Thủy Tuyết đến trạm y tế xã Kon Thụp sơ cứu người bị nạn. Tuy nhiên, sau đó ông về nhà nên không biết bà Tuyết bị đánh thế nào.

Nữ nhân viên y tế bị nhóm người hành hung. Ảnh cắt từ video của camera an ninh.

Theo ông Lực, vụ việc gây rối trật tự công cộng ngay trạm y tế xã Kon Thụp, Công an xã đã xác minh ban đầu, sau đó được Công an huyện Mang Yang thụ lý điều tra. Hiện phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Ông Lực nói ông không quen biết ba người đàn ông bị thương đến sơ cứu tại trạm y tế xã hôm 11-2.