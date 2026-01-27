Ngẫu hứng bầu Đức và những món quà bạc tỉ cho U-23 Việt Nam 27/01/2026 16:17

(PLO)- Chuyến bay đưa U-23 Việt Nam vừa từ Saudi Arabia hạ cánh xuống quê nhà còn chưa kịp nguội động cơ, thì tài khoản ngân hàng của các cầu thủ trẻ đã “ting ting” liên hồi…

Đội tuyển U-23 Việt Nam sau chiếc huy chương đồng U-23 châu Á trở về không quá chìm ngập trong các khoản thưởng nóng như xưa, nhưng họ lại có những tin nhắn “ting ting” đầy thân thương từ một cái tên quen thuộc: bầu Đức. Với ông bầu phố núi, niềm vui bóng đá luôn đi kèm hành động rất thực tế, rất nhanh gọn và… rất nhiều số 0.

Sau hành trình ấn tượng tại giải U-23 châu Á, bầu Đức quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tổng cộng 3 tỉ đồng. Riêng năm cầu thủ từng trưởng thành từ Học viện HA Gia Lai, mỗi người nhận thêm 250 triệu đồng, dù trong số này có đến bốn người hiện đã không còn khoác áo đội bóng phố núi.

Những món quà Tết thiết thực của bầu Đức rất gọn gàng như rất nhiều bàn thắng giàu cảm xúc hay nghẹt thở ở loạt đấu súng cân não để lần đầu tiên trong lịch sử U-23 Việt Nam đánh bại đối thủ lớn Hàn Quốc. Các tuyển thủ trẻ cảm ơn bầu Đức lia lịa, bởi chẳng ai nghĩ ông bầu phố núi chịu chơi và chịu chi vẫn nhớ từng cái tên, từng đứa cầu thủ mới ngày nào còn chân trần đá bóng ở Hàm Rồng.

Bầu Đức thưởng nóng cho đội tuyển U-23 Việt Nam ngay trong ngày hội bóng đá nhí ở Hàm Rồng. Ảnh: QA.

Nhớ ngay sau khi U-23 Việt Nam đánh bại UAE để giành vé vào bán kết, bầu Đức đã “ra tay” trước. Một tỷ đồng được thưởng cho toàn đội, kèm theo 50 triệu đồng cho mỗi cầu thủ xuất thân từ Học viện HA Gia Lai. Nhóm cầu thủ gồm thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Phạm Lý Đức, Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Thắng một trận, tiền về hai lần, đúng kiểu “đá càng hay, bóp càng dày”.

Những món quà Tết thiết thực của bầu Đức rất gọn gàng như rất nhiều bàn thắng giàu cảm xúc hay nghẹt thở ở loạt đấu súng cân não để lần đầu tiên trong lịch sử U-23 Việt Nam đánh bại đối thủ lớn Hàn Quốc.

Thời điểm ấy, bầu Đức đang hòa mình vào không khí rộn ràng của Festival “Chiến binh tương lai”, sự kiện tuyển chọn cầu thủ nhí cho Học viện HA Gia Lai. Giữa tiếng cười nói, bóng lăn và những đôi chân nhỏ chạy tung tăng trên sân Hàm Rồng, ông bầu 64 tuổi với mái tóc muối nhiều hơn tiêu bất chợt ngẫu hứng mở điện thoại videocall sang tận Saudi Arabia.

Ở đầu dây bên kia là những cậu bé ngày nào, giờ đã cao lớn, rắn rỏi, khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Bầu Đức hỏi tên từng đứa, ánh mắt nheo nheo đầy trìu mến, như thể mới hôm qua chúng còn là những cậu bé 11-12 tuổi vào học viện, đá bóng bằng đam mê và đêm về lại ôm mặt khóc thút thít vì nhớ mẹ.

Ông bầu phố núi Đoàn Nguyên Đức hòa mình với niềm đam mê hiện tại ở sân bóng...

... và cũng có lúc hồi tưởng về những Chiến binh tương lai khoác áo các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: QA,

Nhớ lại thời bầu Đức mới bước vào bóng đá chuyên nghiệp đầu những năm 2000. Khi ấy, ông mới xấp xỉ 40 tuổi, tràn đầy năng lượng, ngẫu hứng cả trong cách làm bóng đá lẫn cách ăn mừng.

Đang ngồi trong khu vực kỹ thuật chăm chú, bỗng dưng cầu thủ HA Gia Lai ghi bàn, bỗng dưng bầu Đức quên mất mình là… ông bầu, lao thẳng xuống sân, giơ cao hai nắm đấm ăn mừng như một cầu thủ thứ 12. Rời sân, ông lại thản nhiên rút phong bì thưởng riêng cho ai đá hay, đá đẹp, chẳng cần quy trình lên xuống, chẳng cần họp hành gì cả, chẳng cần tuyên bố nọ kia.

Ngay cả khi chưa làm bóng đá, cái chất “bầu Đức” ấy vẫn không hề phai. Từng có lần ông sang Singapore xem tuyển Việt Nam đá giải Đông Nam Á với tư cách khán giả. Trọng tài vừa thổi còi tan trận, ông hào hứng chạy xuống sân, dúi vội cho tiền vệ Hồng Sơn 2.000 USD rồi… quay lưng đi thẳng. Cầu thủ trẻ Thể Công khi ấy “chết đứng như Từ Hải”, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn cổ động viên chỉ biết cười vì sự ngẫu hứng rất “Đoàn Nguyên Đức”.

Bầu Đức trao gửi niềm tin vào thế hệ cầu thủ còn rất trẻ ở Học viện bóng đá của riêng mình. Ảnh: QA.

Trở lại với hành trình của U-23 Việt Nam tại giải châu Á, trước trận bán kết gặp Trung Quốc, bầu Đức từng treo thưởng hai tỷ đồng cho toàn đội và riêng năm cầu thủ kể trên mỗi người 200 triệu đồng nếu lọt vào chung kết. Kết cục không như mong đợi khi U-23 Việt Nam để thua 0-3, lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng. Chứng kiến thất bại ấy, bầu Đức buồn ra mặt, nhưng rồi rất nhanh, ông lại có cách riêng để xoa dịu các cầu thủ trẻ.

Thay vì cắt thưởng hay im lặng, ông quyết định giữ nguyên mức thưởng đã hứa. Với bầu Đức, cầu thủ trẻ đã cố gắng hết sức thì không có lý do gì để “phạt” bằng cách rút lại niềm vui. Đá bóng có thắng có thua, nhưng niềm tin và động viên mới là thứ cần được duy trì, nhất là với những người đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Và rồi, khi U-23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, bầu Đức tiếp tục khiến nhiều người bật cười vì… chẳng ai kịp hỏi thì tiền đã về. 1 tỷ đồng cho chiến thắng trước UAE ở tứ kết, 2 tỷ đồng sau trận thắng Hàn Quốc, cộng thêm những khoản thưởng riêng cho từng cầu thủ. Tổng cộng, số tiền thưởng rất ngẫu hứng không thể đoán trước từ ông bầu phố núi dành cho đội tuyển ở giải này đủ khiến bất kỳ kế toán nào cũng phải… mở máy tính kiểm tra lại cho chắc ăn.

Không ai biết sau khoảng một thập niên, những đôi chân trần hạnh phúc bên bầu Đức sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia như rất nhiều lứa đàn anh xuất thân từ Học viện HA Gia Lai. Ảnh: QA.

Điều thú vị là bầu Đức dường như có một “sở thích” rất riêng: luôn tìm cách thưởng tiền. Thắng lớn thưởng lớn, thắng nhỏ thưởng nhỏ, thua vẫn thưởng để động viên. Với ông, tiền thưởng chỉ là phương tiện để truyền tải sự đam mê và tình yêu của mình với các cầu thủ biết chơi bóng đá đẹp và chơi hết mình. Đá hay, đá đẹp, đá vì màu cờ sắc áo, thế là đủ cho bầu Đức… ngẫu hứng.

Ở tuổi 64, ông bầu phố núi không còn xuất hiện nhiều trên sân bóng như xưa. Nhưng mỗi khi bóng đá Việt Nam cần một lời động viên mạnh mẽ nhất, người ta lại thấy cái tên Đoàn Nguyên Đức xuất hiện theo cách rất riêng, không bày vẽ, không lên diễn đàn, chỉ lặng lẽ chuyển tiền và gửi gắm niềm tin.

Còn với các cầu thủ trẻ, giá trị của những con số “ting ting” là cả một câu chuyện dài về niềm đam mê, sự gắn bó, tính ngẫu hứng và tình yêu bóng đá không tuổi của bầu Đức.