Bà Rịa-Vũng Tàu: Công an tìm chủ của 19 con chó bị trộm 'câu' bắt

(PLO)- Bước đầu, chủ quán thịt chó được xác định là người chuẩn bị dụng cụ cho những người trong nhóm đi trộm chó rồi bán lại cho mình.

Ngày 25-8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phát đi thông báo tìm chủ nhân của 19 con chó là tang vật thu giữ được sau khi đơn vị này bắt giữ nhóm chín nghi can chuyên dùng các thủ đoạn “câu” bắt trộm chó của người dân.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt giữ khẩn cấp tám người trong băng nhóm chuyên câu trộm chó của người dân tại thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức.

Tám người này gồm Bùi Văn Chín, Lâm Thái Hà, Lương Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Ngọc Khang, Âu Dương Cẩn, Huỳnh Kim Tuấn (tuổi từ 26 đến 45). Những người này sinh sống tại thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức.

Ngoài ra, còn có Bùi Văn May là chủ quán “Cầy tờ 89” ở khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân cũng bị bắt.

Quá trình làm việc, những người này khai nhận những dụng cụ đi câu trộm chó được May chuẩn bị và để sẵn tại quán, khi nào đi trộm thì tới lấy. Sau đó, những người này mang theo dụng cụ đi qua các tuyến đường ở thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức để rình trộm chó.

Chó sau khi trộm được bỏ vào bao và mang về lại quán của May bán lại. May là kẻ chủ mưu và phải được sự đồng ý của May thì những người còn lại mới được đi trộm...

Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt giữ tám kẻ trộm chó và May khi đang tập kết 19 con chó tại quán.

Khám xét quán, công an thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện mà nhóm này dùng để đi “câu” trộm chó như xe máy, bộ kích điện gồm cả bình ắc quy, chĩa tự chế có gắn dây đi, nhiều bao tải, băng keo đen, dây kẽm, các chai nhựa đựng ớt bột...

Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Công an cũng thông báo người dân nào bị mất trộm chó trong khoảng thời gian từ 24 đến 25-8 liên hệ Công an thị xã Phú Mỹ để làm rõ.

Thông tin liên hệ trực tiếp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Phú Mỹ gặp điều tra viên Khoa, SĐT: 0964.304.079.

