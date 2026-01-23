Tổ chức cho ngư phủ xuất cảnh trái phép, thuyền trưởng lãnh 12 tháng tù 23/01/2026 13:29

(PLO)- Cho tàu cá đưa ngư phủ sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, một thuyền trưởng bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Ngày 23-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Duy (38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1-2024, Phạm Hoàng Sơn giao tàu cá KG-90752-TS cho Duy làm thuyền trưởng điều hành hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Hai bên thỏa thuận sau khi trừ chi phí, lợi nhuận được chia đôi, trong đó Sơn hưởng 50%, 50% còn lại chia cho Duy và các ngư phủ.

Sau đó, Duy tuyển ba ngư phủ gồm Nguyễn Quốc Toản, Phạm Minh Tuấn và Lê Hải Bảo. Khoảng 8 giờ ngày 12-1-2024, khi tàu neo đậu tại cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, tỉnh An Giang), Duy thông báo sẽ đưa tàu sang vùng biển Thái Lan để khai thác hải sản. Duy điều khiển tàu xuất bến, làm thủ tục trình báo tại Trạm Biên phòng Kênh Dài (xã Tây Yên, tỉnh Kiên Giang – nay thuộc tỉnh An Giang), sau đó cho tàu di chuyển theo hướng vùng biển Thái Lan.

Đến ngày 16-1-2024, tàu KG-90752-TS do Duy làm thuyền trưởng đến vùng biển Thái Lan, cách đất liền tỉnh Songkhla khoảng 5 hải lý. Tại đây, Duy chỉ đạo và phân công các ngư phủ thay nhau điều khiển tàu để khai thác hải sản, vi phạm quy định về IUU.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-1-2024, lực lượng Hải quân Thái Lan phát hiện, bắt giữ tàu cá cùng toàn bộ thuyền viên và tang vật gồm ngư lưới cụ và 5 kg hải sâm. Khi lập biên bản, Nguyễn Quốc Toản khai nhận là thuyền trưởng. Các thuyền viên sau đó bị tạm giam tại tỉnh Songkhla.

Ngày 8-3-2024, TAND tỉnh Songkhla (Vương quốc Thái Lan) tuyên phạt Nguyễn Quốc Toản 3 tháng tù giam và phạt bổ sung 95.000 bath (khoảng 76 triệu đồng). Nguyễn Thanh Duy cùng Phạm Minh Tuấn và Lê Hải Bảo bị xử phạt mỗi người 80.000 bath (khoảng 64 triệu đồng). Đến tháng 9-2024, các đối tượng được trao trả về Việt Nam.

Theo Công văn số 497 ngày 10-11-2025 của Ủy ban Biên giới quốc gia, vị trí tàu cá bị bắt giữ nằm trong vùng biển Thái Lan, cách đường phân định ranh giới biển Việt Nam – Thái Lan năm 1997 khoảng 102 hải lý. Ngày 26-11-2025, Nguyễn Thanh Duy bị khởi tố điều tra.