Chủ tịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu triển khai nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác IUU 24/10/2024 16:21

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Công văn gửi các Sở ngành, các đơn vị liên quan và UBND các địa phương ven biển, đảo. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác IUU và làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết thời gian qua, tỉnh luôn xác định tầm quan trọng của việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của tỉnh Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: BĐBP

Dù đã đạt được một số kết quả quan trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh Kiên Giang vẫn còn tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tàu cá vi phạm thiết bị giám sát hành trình (VMS), tàu cá viết số đăng ký giả, viết thiếu số đăng ký...

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo khẩn trương thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Đồng thời, cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá trên Cơ sở dự liệu Nghề cá Quốc gia (VNfishbase) và Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) đảm bảo kịp thời, đồng bộ và thống nhất.

Cạnh đó, thường xuyên nắm rõ tình hình biến động tàu cá tại địa phương; đặc biệt tàu cá đăng ký mới, xóa đăng ký trên VNFishbase từ thời điểm tháng 10-2023 đến tháng 9-2024.

Hàng tuần lập và đăng tải danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU lên cơ sở dữ liệu trên Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) để các cơ quan thực thi pháp luật biết, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, đảm bảo tất cả tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động trên biển phải được kết nối với hệ thống VMS; thông tin của tàu cá (chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động,...) trên hệ thống VMS phải được theo dõi, xác minh, kiểm soát.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, giám sát tàu cá ra, vào cảng và lưu trữ hồ sơ đúng quy định, đối với trường hợp tàu cá vi phạm quy định phải xử lý triệt để theo quy định. Rà soát, sắp xếp hồ sơ tàu cá ra, vào cảng; giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng; giấy biên nhận, giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật cho các ngư dân. Ảnh: CSB

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng kiểm soát chặt chẽ các tàu cá xuất bến, phải đảm bảo kẻ số đăng ký và đánh dấu tàu cá theo đúng quy định.

Đồng thời, kiểm soát chặt và đảm bảo tất cả các tàu cá xuất bến, hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển phải đảm bảo điều kiện theo quy định. Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, đề nghị ngư dân không lưu giữ ngư cụ, trang thiết bị khai thác thủy sản trên tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng, các Sở, ngành và các địa phương liên quan xử lý dứt điểm, tổng hợp hồ sơ xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Đặc biệt, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ tháng 10-2023 đến nay đã được xác minh thông tin, đảm bảo có kết quả, số liệu cụ thể để làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, công an các địa phương khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử các vụ việc liên quan đến hành vi đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, như: môi giới, móc nối, gửi, vận chuyển thiết bị VMS trái quy định pháp luật.