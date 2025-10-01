Phố biến thành sông, người Hà Nội mệt mỏi tìm đường đến công sở 01/10/2025 11:31

(PLO)- Sáng ngày 1-10, dù trời hửng nắng, không mưa nhưng tại Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập cục bộ. Nhiều người dân vẫn phải dầm mình, lội nước trên đường đến công sở.

Tại đường Phạm Hùng, trước toà nhà Keangnam, đến 10 giờ sáng ngày 1-10, nước vẫn ngập ngang đầu gối. Nước ngập đường mênh mông như một dòng sông, khiến dòng xe cộ lưu thông trên đường ùn tắc thành hàng dài cả km.

Kế cận đó là ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì – Dương Đình Nghệ cũng mênh mông thành biển nước, khiến các trục đường dẫn đến khu vực này ùn tắc. Một số xe máy liều lĩnh phóng qua bị chết máy phải dắt bộ.

Những gương mặt mệt mỏi, thất thần trên đoạn đường đến công sở vào sáng ngày 1-10 do gặp cảnh phố ngập, đường tắc ở nhiều cung đường. Ảnh: Trọng Phú

Một người phụ nữ tranh thủ nhắm mắt, tĩnh tâm chờ nước rút để đi tiếp.

Dòng người, xe ùn tắc dài trên tuyến đường Phạm Hùng do gặp điểm ngập nước sâu ở ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ.

Chị Nguyễn Thị Hằng, nhà tại khu vực Linh Đàm cho biết công ty của chị tại khu vực đường Dương Đình Nghệ nhưng muộn làm 2 tiếng rồi vẫn chưa vào được chỗ làm do đường ngập nước sâu.

“Sáng nay tôi đi làm thì đường thoáng hơn rất nhiều do học sinh các cấp được nghỉ học. Nhưng mà đến khu vực này thì lại tắc do đường ngập. Nhìn thấy trụ sở công ty rồi nhưng không vào nổi”, chị Hằng nói.

Nhiều gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì gặp cảnh phố ngập, đường tắc, không đến được công ty, cơ quan để kịp giờ làm.

Điệp khúc mưa ngập, tắc đường khiến cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn. Trong hàng xe tắc dài nhiều gương mặt tỏ ra mệt mỏi, thất thần nhìn con đường Phạm Hùng biến thành dòng sông, ngập mênh mông nước.

Phố Phạm Hùng biến thành sông, mực nước rút rất chậm.

Anh Bạch Trần Võ Hải, làm nghề shipper đi giao hàng cho hay, nhà anh ở mạn Tây Mỗ, sáng nay đánh vật ra mạn bến xe Mỹ Đình để lấy hàng giao cho khách nhưng bị tắc ở ngã tư Phạm Hùng – Mễ Trì – Dương Đình Nghệ. “Từ sáng đến giờ, xe của tôi bị chết máy vì dính nước 2 lần rồi. Một lần ở đoạn ngập trên đường Đại lộ Thăng Long, một lần ở đây”, anh Hải nói.

Nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị chết máy phải gọi xe cứu hộ.

Do mưa ngập, một số dịch vụ cấp cứu xe do người dân làng Mễ Trì (ở gần điểm ngập Phạm Hùng) tấp nập khách. Giá cấp cứu xe ga từ 450- 500 nghìn/xe, xe số từ 1-200 nghìn/xe. Tương tự, dịch vụ xe cứu hộ cấp cứu ô tô cũng đắt khách không kém với giá kéo 1-2 triệu/xe, tuỳ theo quãng đường.

Đường ngập khiến nhân viên của một siêu thị tại toà nhà Keangnam gặp khó khăn khi bốc dỡ hàng từ xe tải sang.

Nhân viên siêu thị cho biết cảnh mưa ngập, đường tắc thường xuyên xảy ra tại nút giao Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ.

Nhiều xe máy vẫn liều lĩnh đi vào chỗ nước ngập, có xe may mắn thoát qua, có xe bị chết máy.

Theo ghi nhận của PLO, điểm ngập tại đường Phạm Hùng, nước rút rất chậm. Chủ quán nước trước toà nhà Keangnam cho hay từ sáng sớm tới 10 giờ nước mới rút được khoảng 5-10 cm. “So với chiều qua nước rút được khoảng 5-60 cm rồi. Hôm qua ngồi ở chỗ này nước ngập đến đầu gối, chỗ đường sâu ngập quá tầm xe máy”, chủ quán nước này cho biết.

Phía trước là con đường mênh mông nước, nhiều phương tiện giao thông phải dừng lại chờ nước rút để đi tiếp.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng ngày 1-10, trên địa bàn TP vẫn còn 25 điểm ngập úng, chủ yếu tại các tuyến đường lớn như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, Triều Khúc, Cầu Bươu… gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

Các điểm ngập tập trung tại lưu vực sông Nhuệ, sông Tô Lịch và Tả Hồng. Trong đó, lưu vực sông Nhuệ còn nhiều điểm ngập kéo dài như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6, Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản đã bảo đảm, song vẫn còn đọng nước cục bộ tại các tuyến Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính. Ở lưu vực Tả Hồng, tình trạng ngập vẫn xuất hiện tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Clip điểm úng ngập tại đường Phạm Hùng, trước toà nhà Keangnam.

Như vậy, so với 16 giờ ngày 30-9, số điểm ngập trên toàn thành phố đã giảm từ 82 điểm xuống 57 điểm, mức độ ngập cũng hạ xuống rõ rệt. Hiện toàn thành phố chỉ còn khoảng 25 điểm úng ngập.

Nguyên nhân ngập diện rộng được xác định là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi). Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 30-9, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 – 350 mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như phường Hai Bà Trưng (420 mm), phường Ô Chợ Dừa (510 mm).

Ngoài ra, mực nước tại các sông, hồ nội đô đều ở mức cao, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước. Đến sáng 1-10, nhiều sông hồ vẫn vượt ngưỡng khống chế: sông Tô Lịch (đầu đường Hoàng Quốc Việt) ở mức 5,14 m; hồ Tây 6,25 m; hồ Hoàn Kiếm 8 m, vượt ngưỡng khống chế 7,7 m.