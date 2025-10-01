Xe máy sụp hố ga, ô tô chết máy, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập nước 01/10/2025 09:44

(PLO)- Dù nước đã rút, tuy nhiên sáng 1-10 người dân Hà Nội vẫn phải băng qua nhiều cung đường ngập nước để đi làm. Có xe máy sụp hố ga, ô tô chết máy.

Sáng 1-10, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu dưới nước. Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực đường Đàm Quang Trung, đoạn qua Aeon mall Long Biên vẫn còn ngập nước kéo dài.

Nhiều ô tô chết máy chờ được cẩu kéo. Đặc biệt, sáng sớm có nhiều hố ga thiếu nắp đã khiến xe máy sụp hố ga, rất may người điều khiển xe không gặp chấn thương.

Giờ cao điểm sáng 1-10, Đội CSGT số 2 cảnh báo đường Nguyễn Chí Thanh (cổng Đài truyền hình Việt Nam) ngập sâu, phương tiện không di chuyển được.

Sáng 1-10, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập trong nước. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Một chiếc xe chết máy khi qua điểm ngập. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nước ngập nhưng các xe vẫn có thể di chuyển ở khu vực nền cao hơn. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nước vẫn ngập ở nhiều tuyến đường. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Một chiếc xe máy sụp hố ga không có nắp. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay, các hố ga tiêu thoát nước cũng đã được đặt cảnh báo. Ảnh: VIẾT THỊNH.