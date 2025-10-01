Hà Nội: Vẫn còn hàng chục điểm ngập dù trời không mưa 01/10/2025 11:49

(PLO)- Sáng 1-10, Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập úng, chủ yếu tại các tuyến đường lớn gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.