Hà Nội: Vẫn còn hàng chục điểm ngập dù trời không mưa

(PLO)- Sáng 1-10, Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập úng, chủ yếu tại các tuyến đường lớn gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

Sáng 1-10, Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập, chủ yếu tại các tuyến đường lớn như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, Triều Khúc, Cầu Bươu… gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

