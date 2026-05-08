Dự án Vành đai 3 TP.HCM gặp nhiều khó khăn 08/05/2026 17:19

Về tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM, Sở Xây dựng cho biết trong giai đoạn xung đột và chiến sự căng thẳng, công tác triển khai thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn do biến động giá nhiên liệu và gián đoạn nguồn cung một số nguyên, vật liệu chính.

Các dự án thành phần phấn đấu thi công và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ Nghị quyết 57/2022/QH14, cụ thể như sau:

Đến 30-9-2026, TP.HCM phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc khoảng 38,6km.

Đến 30-12-2026, TP phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc (khoảng 70,4km) và đường song hành/gom (khoảng 75,0km) toàn dự án Vành đai 3.

Về tiến độ cụ thể, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đang diễn biến khó lường. Điều này đẩy giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến tình trạng tăng giá vật liệu cát, đá (do tăng chi phí khai thác, sản xuất), tăng chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, tăng chi phí vận hành thiết bị, chi phí nhân công... Nhà thầu cũng đang phải chịu áp lực rất lớn về chi phí.

Cụ thể, từ cuối tháng 2-2026, giá nhiên liệu dầu diesel 0.05S-II biến động mạnh, từ 19.570 đồng (ngày 28-2) tăng cao nhất 44.980 đồng (ngày 3-4), 33.730 đồng (ngày 15-4) và hiện nay 28.170 đồng (7-5). Ngoài ra tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu, bê tông nhựa, gây tác động trực tiếp đến tình hình triển khai thi công của nhà thầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Theo Ban Giao thông, tiến độ dự án Vành đai 3 hiện nay đạt khoảng 76%. Trong đó các gói thầu xây lắp trên địa bàn Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 83% và các gói thầu xây lắp trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.

Để giải quyết các khó khăn, chủ đầu tư đã nỗ lực cùng nhà thầu thường xuyên làm việc với các chủ mỏ đặc biệt đối với vật liệu đá, phối hợp kịp thời, phân bổ khối lượng cho từng nhà thầu theo nhu cầu với mục tiêu sớm đưa vật liệu về dự án.

Đối với diễn biến tăng bất thường của thị trường nhiên liệu, Ban Giao thông cũng đã có nhiều báo cáo và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét, Từ đó, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với biến động giá thị trường để nhà thầu có cơ sở lập điều chỉnh giá, tháo gỡ một phần khó khăn trong bối cảnh biến động của nguồn vật liệu.



Dự báo nếu trong tháng 5-2026, giá nhiên liệu dần ổn định thì công suất huy động vật liệu cát, đá và nguồn cung nhựa đường nhập khẩu sẽ tăng lên bù đắp sản lượng cho thời gian vừa qua.

Ban Giao thông cho biết Ban luôn nỗ lực bám sát mục tiêu đề ra là đưa vào khai thác năm 2026 theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội. Ban Giao thông cùng các nhà thầu vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục các khó khăn nói trên, phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án bao gồm cả các gói thầu phụ trợ như an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm cân tự động... vào cuối năm 2026.