Tự ý đấu nối Quốc lộ 19 để san lấp mặt bằng kho xăng dầu 23/03/2026 19:08

(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu dừng đấu nối với Quốc lộ 19 để san lấp mặt bằng tại xã Hra, tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, UBND các xã, phường có liên quan kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Trước đó, đầu tháng 2-2026, Khu Quản lý đường bộ III- Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vị trí cọc tiêu bị tháo dỡ, mở đường đấu nối với Quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra, tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn bị xâm phạm, chưa được xử lý triệt để. Hiện còn 85 trường hợp tại 26 xã, phường vi phạm trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn.

Riêng tại xã Hra, từ tháng 12-2025, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 phát hiện đoạn qua xã Hra có tình trạng tự ý đắp, san mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, cách mép đường 2 m, chiều dài 50 m.

Văn phòng QLĐB III.3 phối hợp UBND xã Hra, Công ty TNHH BOT 36.71 đi kiểm tra thực tế, lập biên bản vụ việc.

Tuy nhiên, qua theo dõi, vị trí san lấp này vẫn không tạm dừng mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với quy mô rộng hơn, xe vận chuyển chở đất làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

Vị trí san gạt, lấp mặt bằng, đấu nối với Quốc lộ 19 thuộc diện tích đất làm kho xăng dầu trung chuyển của Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường.

Trao đổi với PLO, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, xác nhận vị trí đang san lấp thuộc diện tích đất của Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường làm kho trung chuyển, bán lẻ xăng dầu. Hiện nay hoạt động thi công đã tạm dừng.

Công ty này được UBND tỉnh Gia Lai cấp chủ trương đầu tư ngày 6-2 với diện tích 9.245 m2 đất. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa được cơ quan chức năng cấp phép đấu nối với Quốc lộ 19.

Theo tìm hiểu của PV, từ tháng 12-2025, vị trí đất trên chưa được cấp chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng nhưng đã được san ủi, chở đất từ nơi khác đến lấp mặt bằng với khối lượng đất rất lớn. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có hình thức xử lý, xử phạt nào đối với công ty.

Cách vị trí này hơn 100 m, lô đất của ông NNH (ở thôn Phú Danh, xã Hra) đã tự ý san gạt, khai thác đất để phục vụ việc lấp mặt bằng tại vị trí làm kho trung chuyển xăng dầu đã bị UBND xã Hra lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi san gạt hạ thấp bề mặt đất; truy thu 75 triệu đồng tiền truy thu khoáng sản.

Theo đại diện Công ty TNHH BOT 36.71- chủ đầu tư tuyến BOT trên, sau khi phát hiện sự việc, công ty đã phối hợp cơ quan chức năng yêu cầu dừng thi công. Vị trí này đến nay vẫn chưa được cấp phép đấu nối với Quốc lộ 19.