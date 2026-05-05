Hà Nội siết chặt kiểm soát bụi, tiếng ồn tại các công trình xây dựng 05/05/2026 18:26

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu siết chặt kiểm soát bụi, tiếng ồn tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố...

Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có chỉ thị 08/2026 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chỉ thị nêu rõ: Hiện TP đang triển khai đồng loạt nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở… Tuy nhiên, quá trình thi công tại không ít dự án còn thiếu đồng bộ, biện pháp chưa khoa học, đặc biệt ở khu vực nội đô.

Tình trạng chậm hoàn trả mặt đường, cây xanh sau thi công; bụi, tiếng ồn kéo dài; phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn… đã làm gia tăng ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, du khách.

Đáng chú ý, một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định.

Để khắc phục, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về quản lý thi công và đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Các công trình trước khi khởi công phải hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định; quá trình thi công phải đảm bảo khoa học, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Đặc biệt, chỉ thị nhấn mạnh nguyên tắc thi công cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó, hạn chế đào hở, không thi công dàn trải và tránh giờ cao điểm. Công tác hoàn trả hạ tầng phải được thực hiện ngay sau từng hạng mục, đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn ban đầu.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về vệ sinh môi trường; bắt buộc che chắn công trình, lắp hệ thống phun sương dập bụi, bố trí khu vực rửa xe và đảm bảo 100% phương tiện được làm sạch trước khi ra khỏi công trường.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, hoàn trả hạ tầng; phối hợp điều tiết giao thông tại các khu vực thi công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi chất lượng không khí, cảnh báo kịp thời các khu vực ô nhiễm để các đơn vị tăng cường biện pháp kiểm soát bụi.

Công an TP được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm xe chở vật liệu không che chắn, quá tải; đồng thời đẩy mạnh sử dụng camera giám sát, công nghệ AI để phát hiện vi phạm và phạt nguội.

Chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong giám sát công trình trên địa bàn; tăng tần suất quét rửa đường, hút bụi, phun nước tại khu vực thi công, ưu tiên thực hiện vào ban đêm và sáng sớm để giảm ảnh hưởng giao thông.

Đặc biệt, chỉ thị khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh vi phạm như công trường gây bụi, xe làm rơi vãi vật liệu… thông qua ứng dụng iHanoi hoặc các kênh phù hợp.