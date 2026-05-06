Cầu gần 80 tỉ đồng chờ đường dẫn 06/05/2026 20:11

(PLO)- Dù đã hoàn thiện phần lớn, song cây cầu lại thiếu đường dẫn khiến người dân mong chờ, phải đi vòng.

Đầu tư hàng chục tỷ đồng để thay thế cầu cũ bị lũ cuốn, nhưng sau nhiều năm triển khai, cầu Sơn Mùa (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Cầu xây xong nhưng đường dẫn chưa có

Dự án Cầu Sơn Mùa và đường vào hai đầu cầu đã Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (trước đây) phê duyệt dự án tại Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 23-12-2021, với tổng mức đầu tư 79 tỉ đồng. Dự án được triển khai giai đoạn 2023–2025, với mục tiêu nhằm kết nối hai xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại.

Cầu Sơn Mùa có vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng.

Theo thiết kế, dự án bao gồm cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu với tổng chiều dài tuyến hơn 437m. Trong đó, cầu Sơn Mùa dài 179,3m; thời gian thực hiện năm 2023 - 2025. Đến nay, hạng mục cầu cơ bản hoàn thiện, lan can đã lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, do chưa có đường dẫn hai đầu, công trình chưa thể đưa vào khai thác.

Cây cầu vì thế rơi vào cảnh “lệch nhịp”, nằm chênh vênh giữa sông, cao hơn khu dân cư xung quanh. Dù hai đầu cầu chỉ cách nhau khoảng 100 m, người dân vẫn phải đi vòng hàng cây số.

Dù đã hoàn thiện nhịp chính, song đường dẫn lên cầu lại chưa có khiến cây cầu không thể đưa vào phục vụ.

Ông Bùi Văn Liêm (64 tuổi, xã Sơn Tây Thượng) cho biết việc đi lại, sản xuất gặp nhiều bất tiện. Tình trạng “cầu chờ đường” kéo dài không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh khi phải đi bộ xa, tiềm ẩn nguy cơ trễ giờ.

Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm hoàn thiện đồng bộ đường dẫn hai đầu cầu.

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, cho hay địa phương đề xuất UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026

Theo ông Đinh Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây (chủ đầu tư), nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng quy hoạch chung trước đây. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch và các hồ sơ pháp lý để tái khởi động dự án.

Cũng theo ông Dương, dự án đã được cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2026.

Cầu Sơn Mùa mới xây và cây cầu cũ bị hư hỏng.

Ngày 19-1-2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Sơn Mùa và đường dẫn hai đầu. Hồ sơ thiết kế đoạn đường kết nối từ tuyến Trường Sơn Đông vào cầu đang được thẩm định. Sau khi được phê duyệt, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Chủ đầu tư cho biết sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, ông Đinh Công Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết địa phương đã thu hồi tám thửa đất với tổng diện tích hơn 6.000 m² của 17 hộ dân và tám tổ chức, đồng thời niêm yết công khai. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để tháo gỡ “điểm nghẽn”.