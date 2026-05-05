Hàng loạt trụ sở công tại Huế bỏ hoang 05/05/2026 19:29

(PLO)- Thanh tra TP Huế vừa kết luận nhiều vi phạm, thiếu sót của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trong quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Thanh tra TP Huế vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất công trên địa bàn. Cơ quan này đã chỉ ra nhiều thiếu sót, chậm trễ từ Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

Chậm trễ xử lý nhà, đất dôi dư

Theo kết luận, quá trình rà soát tại Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 và UBND phường Phú Xuân, xã A Lưới 5 đã bộc lộ nhiều vi phạm.

Trụ sở Sở Tài chính TP Huế.

Nổi cộm nhất là tình trạng nhiều cơ sở nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả nhưng không được xử lý dứt điểm. Thanh tra xác định Sở Tài chính chưa tích cực đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, dẫn đến tình trạng lãng phí tài sản công kéo dài.

Đơn vị này cũng bộc lộ thiếu sót khi tham mưu thực hiện sắp xếp trụ sở chính quyền cấp xã; chưa xây dựng phương án xử lý đối với nhà, đất dôi dư sau sáp nhập. Việc Sở này tham mưu tạm giao 108 cơ sở dôi dư cho các xã, phường quản lý được cho là không đáp ứng tiến độ, giảm hiệu quả sử dụng.

Bên cạnh đó, 245 cơ sở không được sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả dù đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt phương án chuyển giao về địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đối với 38 cơ sở do Trung ương chuyển giao, Sở Tài chính vẫn chưa trình phương án xử lý cho 20 cơ sở.

Sử dụng tài sản công để kinh doanh

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý trực tiếp. Các đơn vị này không chỉ để trống tài sản mà còn buông lỏng, để một số tổ chức, cá nhân sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh. Khâu bàn giao, tiếp nhận tài sản cũng không được thực hiện nghiêm túc.

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra TP Huế đã ban hành năm quyết định, thu hồi hơn 1,4 tỉ đồng sai phạm từ các tổ chức, cá nhân. Hiện các đơn vị đã nộp đủ số tiền này.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra kiến nghị giảm trừ thanh toán hơn 88 triệu đồng tại Dự án Mở rộng trụ sở HĐND và UBND A Lưới.