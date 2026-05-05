TP.HCM cần đa dạng nguồn cung điện 05/05/2026 14:27

(PLO)- Các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng điện là nền tảng, không có điện, không có tăng trưởng.

Sáng ngày 5-5, Báo Người Lao Động cùng với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Tọa đàm "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM".

TS Phạm Bình An - Viện phó Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết với mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM, đòi hỏi nhu cầu về điện sẽ rất lớn. Cùng với đó, chất lượng điện năng phải đáp ứng đặc thù phát triển công nghệ cao, phát triển xanh, bao gồm giao thông xanh.

Với vai trò này, việc bảo đảm năng lượng điện cho mục tiêu tăng trưởng là rất quan trọng. Đặc biệt, ý nghĩa của mục tiêu tăng trưởng hai con số là khi đặt mục tiêu cao sẽ thúc đẩy khai thác các trụ cột, tiềm năng có thể phát triển.

Tại TP, tăng trưởng điện khoảng 3-5% và tỉ trọng điện sinh hoạt, công nghiệp ngày càng lớn. Cơ cấu sử dụng điện dịch vụ cao, phát triển điện phân tán tự sản, tự tiêu; tiết kiệm điện khá tốt.

Tuy nhiên, thách thức trong phát triển năng lượng điện tại TP hiện nay là phụ thuộc nguồn ngoài TP khi hơn 70% điện nhận từ lưới quốc gia, dễ bị ảnh hưởng khi lưới gặp sự cố hoặc thiếu điện.

Vì vậy, đòi hỏi hạ tầng điện cần đầu tư sớm hơn nhu cầu kinh tế ít nhất 3-5 năm, không thể để thiếu điện cản trở tăng trưởng. Đồng thời, cần ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon, đáp ứng kết nối Net Zero 2050 của Việt Nam.

Đặc biệt cần đa dạng hóa nguồn điện, không phụ thuộc vào một nguồn; phát triển đồng bộ lưới quốc gia, điện phân tán, điện tái tạo... Đặc biệt, về cơ chế, cần tiến tới giá điện theo thị trường, cơ chế mua bán điện cạnh tranh, thu hút hiệu quả đầu tư tư nhân.

Ông Lê Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM nhấn mạnh: "Điện là mạch máu nuôi dưỡng khả năng phát triển, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao, điều kiện để phát triển kinh tế. Vì vậy, để đủ năng lực phát triển, thu hút các nhà đầu tư cần phải có cơ chế ưu tiên về hạ tầng năng lượng, xây dựng lưới điện thông minh để vận hành có hiệu quả và đẩy nhanh các mô hình điện xanh tại chỗ như điện mặt trời, điện lưu trữ. Cuối cùng cần có cơ chế cho nhà đầu tư tiếp cận điện xanh, điện sạch..."

EVNHCMC sẵn sàng kịch bản cơ sở và kịch bản tăng cao

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết ngành điện TPHCM đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện với mục tiêu đáp ứng mức tăng trưởng điện năng khoảng 5% so với năm trước. Về tình hình hệ thống điện hiện nay, sau khi tiếp nhận thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), quy mô hệ thống điện TPHCM đã tăng lên đáng kể.

EVNHCMC cũng đã xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện mùa khô với kịch bản cơ sở dự báo công suất phụ tải cực đại đạt 9.556 MW, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời xây dựng thêm kịch bản đạt 10.059 MW, tăng 9,7%.

EVNHCMC đã có sự chuẩn bị từ sớm cho năm 2026, bao gồm cả kịch bản cơ sở và kịch bản tăng cao. Mục tiêu là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ngành điện luôn đồng hành với TPHCM trong mục tiêu tăng trưởng, không để điện trở thành điểm nghẽn của phát triển kinh tế - xã hội.