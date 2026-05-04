Thủ tướng: Khai thác thương mại sân bay Long Thành trong năm nay là nhiệm vụ bắt buộc 04/05/2026 15:40

Sáng 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành.

Tại đây, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc.

Xử lý nghiêm sai phạm, không để đình trệ dự án

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cho biết tiến độ dự án hiện đạt khoảng 76%, cao hơn 2% so với báo cáo cách đây khoảng 1 tháng. Nhiều hạng mục đã hoàn thành và có thể vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đài kiểm soát không lưu, đường băng số một, đường lăn, sân đỗ máy bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống giao thông kết nối.

Dự án đã được Quốc hội cho phép lùi thời gian hoàn thành từ cuối năm 2025 sang cuối năm 2026. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng lớn đến việc thi công. Nhiều hạng mục có dấu hiệu đình trệ, nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Nguyên nhân được xác định do công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên công trường bị gián đoạn; vướng mắc trong thanh toán; thiếu hụt nhân lực; thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và giá cả biến động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là dự án có quy mô rất lớn, là công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, việc xử lý phải đi kèm giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ, đình trệ hay gián đoạn dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Theo đó, việc xử lý vướng mắc phải được thực hiện đồng thời với xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm. Quá trình này phải bảo đảm không hợp pháp hóa sai phạm, không phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Khẩn trương gỡ vướng thanh toán cho nhà thầu

Một trong những khó khăn lớn hiện nay của dự án là vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Khi dòng tiền bị chậm, nhà thầu gặp khó trong việc trả lương và duy trì nhân công.

Tuy nhiên vừa qua, Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu để thống nhất giải pháp liên quan đến thanh toán. Vì vậy, Thủ tướng hoan nghênh các đơn vị đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc.

Theo đánh giá, với khối lượng thực hiện khoảng 76%, tương đương gần 70.000 tỉ đồng, nếu dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định việc khai thác thương mại dự án trong năm nay là nhiệm vụ bắt buộc. Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Để hoàn thành mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án thực hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Trước mắt, cần tập trung giải quyết dứt điểm hai vấn đề. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để nâng cao hiệu quả điều hành. Thứ hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu.

ACV chịu trách nhiệm về tiến độ

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, tạo điều kiện để các gói thầu triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7-5. Trên cơ sở đó, ACV phải khẩn trương kiện toàn bộ máy.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo tổ công tác liên quan đến vật liệu xây dựng; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai xử lý vướng mắc về nguồn cung và giá vật liệu. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi đủ điều kiện và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ liên quan. Doanh nghiệp này phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, báo cáo hằng tuần; rà soát hồ sơ nghiệm thu để thanh toán cho nhà thầu; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực thi công.

Thủ tướng cũng yêu cầu ACV chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng tiến độ.

Các cơ quan liên quan đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục đã thực hiện để hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời phát hiện, xử lý sai sót.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được giao trách nhiệm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu với giá hợp lý; chỉ đạo các dự án tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục và thi công đúng tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan. Các bộ, ngành phải chủ động rà soát, xử lý nhiệm vụ theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo khi có vướng mắc.