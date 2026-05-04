Điện lực miền Bắc nỗ lực khôi phục cấp điện sau mưa đá, lốc xoáy 04/05/2026 09:09

(PLO)- Đợt mưa giông kèm lốc xoáy, sấm sét và mưa đá xảy ra chiều tối 2-5 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã làm hư hỏng lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện cục bộ.

Ngày 4-5, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết một đợt thời tiết cực đoan đã xảy ra vào chiều tối 2-5 tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ…

Mưa lớn diện rộng kèm giông lốc, sấm sét và mưa đá đã gây thiệt hại cho hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống lưới điện.

Theo ghi nhận ban đầu, nhiều khu vực bị gián đoạn cung cấp điện do đường dây bị sự cố. Một số vị trí cột điện bị gãy đổ do gió giật mạnh, dây dẫn bị đứt hoặc hư hỏng. Thiên tai xảy ra trên diện rộng khiến công tác vận hành hệ thống điện gặp nhiều khó khăn.

Nhân viên điện lực khắc phục sự cố ngay khi cơn mưa vừa dứt.

Bước sang ngày 3-5, hiện tượng mưa đá không còn xuất hiện. Tuy nhiên, hoàn lưu mưa giông và ảnh hưởng sau thiên tai vẫn tiếp tục tác động đến lưới điện tại nhiều địa phương. Đất ẩm, địa hình phức tạp và thời tiết còn bất ổn khiến việc tiếp cận hiện trường và xử lý sự cố gặp không ít trở ngại.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị điện lực đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Nhiều mũi công tác được huy động tiếp cận hiện trường để kiểm tra, xác định mức độ hư hỏng. Các điểm sự cố được cô lập kịp thời nhằm thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ mất an toàn và giảm thiểu số hộ bị mất điện.

Nhiều cột điện gãy đổ do lốc xoáy.

Trong điều kiện thời tiết chưa hoàn toàn thuận lợi, lực lượng công nhân điện lực đã tổ chức làm việc xuyên đêm. Việc khôi phục cấp điện được ưu tiên cho các phụ tải quan trọng như cơ sở y tế, cơ quan điều hành và khu dân cư đông người. Đồng thời, các đơn vị cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, chỉ đóng điện trở lại khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng ứng trực được duy trì 24/24 giờ nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Mục tiêu là sớm khôi phục cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhân lực và máy móc thiết bị được điều đến các điểm có sự cố điện để sớm cung cấp điện cho người dân.

Song song với công tác khắc phục, ngành điện cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể, người dân không nên đến gần khu vực có cột điện bị đổ hoặc dây điện đứt. Không chạm vào thiết bị điện ngoài trời khi thời tiết còn diễn biến xấu. Các hộ gia đình cần chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà sau mưa giông để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn.

Khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ mất an toàn điện, người dân cần kịp thời thông báo cho ngành điện qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 để được hỗ trợ xử lý.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của nhiều hộ dân miền núi phía Bắc.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của các đơn vị điện lực đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Dù điều kiện thời tiết nguy hiểm, lực lượng công nhân vẫn nỗ lực bám hiện trường, khắc phục sự cố nhằm duy trì dòng điện phục vụ người dân.

Việc khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất không chỉ bảo đảm sinh hoạt của người dân mà còn góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh tại các địa phương bị ảnh hưởng. Ngành điện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng các phương án ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong các tình huống tương tự.