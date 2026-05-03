Người dân nườm nượp quay trở lại TP.HCM qua bến xe, nhà ga sau kỳ nghỉ lễ

Sau 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, người dân bắt đầu trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục với công việc và học tập.
Người dân nườm nượp quay trở lại thành phố
Theo ghi nhận của PV lúc 15 giờ ngày 3-5, tại BX Miền Tây, lượng xe từ các tỉnh miền Tây tấp nập cập bến. Người dân nhanh chóng xuống xe lấy hành lý và lựa chọn cho mình một phương tiện để về nhà.
Khu vực bên ngoài bến xe lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Kinh Dương Vương khá đông, dù không xảy ra ùn tắc nhưng các phương tiện di chuyển chậm tại 2 cổng của BX Miền Tây.
Chị Nguyễn Thị Ái (quê Cần Thơ) cho biết: "Tôi lựa chọn quay trở lại TP.HCM vào chiều nay để có thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc trước khi chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên”.
Chị Ái đánh giá việc đón xe buýt hoặc xe công nghệ tại Bến xe Miền Tây khá thuận tiện nhờ sự phân luồng của lực lượng chức năng, dù lượng người đổ về cùng lúc rất đông.
Đại diện BX Miền Tây cho biết trong ngày 3-5, Bến xe phục vụ 2.100 chuyến xe để đưa đón người dân quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài. Trong đó, lượng hành khách trong ngày gần 36.000 hành khách, tăng hơn gần 2.000 hành khách so với cùng kỳ năm 2025.
Bến xe đã phân công nhiệm vụ cho các nhân viên hướng dẫn, sắp xếp xe trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông trong bến trật tự, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn trong BX.
Đồng thời, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, Sở Xây dựng xử lý tình trạng đón khách không đúng nơi quy định, nhằm đảm bảo trật tự giao thông trước bến xe và an ninh trật tự trong BX.
Ngoài ra, BX cũng cho lực lượng hỗ trợ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý và giải tỏa tình trạng kẹt xe, phân luồng giao thông...xung quanh khu vực BX Miền Tây dịp này.
Khác với BX Miền Tây, BX Miền Đông đón lượng khách đông vào sáng sớm ngày mai (4-5). Cụ thể, trong ngày 3-5, BX Miền Đông sẽ phục vụ 433 chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc với lượng hành khách khoảng gần 7.000 người.
Còn rạng sáng thứ Hai (ngày 4-5) sẽ có hơn 600 chuyến xe với lượng khách đông quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.
Ga tàu đông hơn vào sáng 4-5
Trong ngày 3-5, ga Sài Gòn phục vụ 6 chuyến tàu từ miền Trung và miền Bắc liên tục có các chuyến tàu về TP.HCM, chủ yếu là các chuyến tàu sau 17 giờ. Trong sáng ngày 4-5, lượng tàu về đến TP còn đông hơn với 8 chuyến tàu phục vụ hàng ngàn hành khách.
Tại khu vực ga Sài Gòn, lực lượng bảo vệ nhà ga và các nhân viên vận chuyển cũng được tăng cường để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ xuống tàu và hướng dẫn hành khách ra khu vực đón taxi, xe công nghệ.
Tại đây, hàng dài taxi chờ đợi để đón người dân về nhà.
CSGT hướng dẫn lộ trình né kẹt xe
Các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương và khu vực vòng xoay An Lạc ghi nhận mật độ phương tiện đông. Phòng CSGT 9PC08) Công an TP.HCM hướng dẫn lộ trình cho người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và ngày 1-5.
Nếu người dân di chuyển từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đi TP.HCM, có thể chọn 3 lộ trình sau.
- Lộ trình 1 là từ Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) - Quốc lộ 1K - TP.HCM (qua cầu Đồng Nai).
- Lộ trình 2 là từ Quốc lộ 51 - rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - TP.HCM (để tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây).
- Lộ trình 3 là từ Vũng Tàu/Long Thành - Nhơn Trạch - Cầu Nhơn Trạch - Vành đai 3 - nút giao tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - TP.HCM.
Nếu từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM thì có thể xuất phát từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM). Nếu Bến phà Vũng Tàu (Vũng Tàu - Cần Giờ) thì có mặt ở phà Vũng Tàu - đường Tắc Xuất - đường Lương Văn Nho - đường Rừng Sác - phà Bình Khánh.
Xuất phát từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TP.HCM. Người dân có thể chọn lộ trình 1 là từ Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Xa lộ Hà Nội - phường Thủ Đức hoặc lộ trình 2 là từ Quốc lộ 56 - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 1K - TP.HCM (tránh đường cao tốc).
Với hướng Bắc (Bình Dương - Bình Phước cũ đi TP.HCM)
Từ Bình Dương cũ: Lộ trình 1: ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (qua nút giao An Phú) - TP.HCM.
Lộ trình 2: ĐT743 - Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) - đường Phạm Văn Đồng - TP.HCM (tránh cầu Bình Triệu).
Từ Bình Phước cũ: Lộ trình 1: ĐT741 → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TP.HCM.
Lộ trình 2: Quốc lộ 13 - Mỹ Phước – Bàu Bàng - Mỹ Phước – Tân Vạn - Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TP.HCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).
Hướng Nam (các tỉnh, thành miền Tây đi TP.HCM)
- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM → nút giao Chợ Đệm → TP.HCM.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → đường cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TP.HCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).