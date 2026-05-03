Người dân nườm nượp quay trở lại TP.HCM qua bến xe, nhà ga sau kỳ nghỉ lễ 03/05/2026 16:15

(PLO)- Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, người dân từ nhiều tỉnh thành nườm nượp quay trở lại TP.HCM.

Sau 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, người dân bắt đầu trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục với công việc và học tập.

Người dân nườm nượp quay trở lại thành phố

Theo ghi nhận của PV lúc 15 giờ ngày 3-5, tại BX Miền Tây, lượng xe từ các tỉnh miền Tây tấp nập cập bến. Người dân nhanh chóng xuống xe lấy hành lý và lựa chọn cho mình một phương tiện để về nhà.

Giao thông khu vực bên ngoài BX Miền Tây đông đúc lúc 15 giờ. Ảnh: TN

Khu vực bên ngoài bến xe lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Kinh Dương Vương khá đông, dù không xảy ra ùn tắc nhưng các phương tiện di chuyển chậm tại 2 cổng của BX Miền Tây.

Chị Nguyễn Thị Ái (quê Cần Thơ) cho biết: "Tôi lựa chọn quay trở lại TP.HCM vào chiều nay để có thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc trước khi chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên”.

Chị Ái đánh giá việc đón xe buýt hoặc xe công nghệ tại Bến xe Miền Tây khá thuận tiện nhờ sự phân luồng của lực lượng chức năng, dù lượng người đổ về cùng lúc rất đông.

Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh quay trở lại TP.HCM. Ảnh: TN

Đại diện BX Miền Tây cho biết trong ngày 3-5, Bến xe phục vụ 2.100 chuyến xe để đưa đón người dân quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài. Trong đó, lượng hành khách trong ngày gần 36.000 hành khách, tăng hơn gần 2.000 hành khách so với cùng kỳ năm 2025.

Dòng xe từ các tỉnh miền Tây cập bến. Ảnh: TN

Bến xe đã phân công nhiệm vụ cho các nhân viên hướng dẫn, sắp xếp xe trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông trong bến trật tự, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn trong BX.

Đồng thời, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, Sở Xây dựng xử lý tình trạng đón khách không đúng nơi quy định, nhằm đảm bảo trật tự giao thông trước bến xe và an ninh trật tự trong BX.

Nhân viên của BX Miền Tây đội nắng đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết xe. Ảnh: TN

Ngoài ra, BX cũng cho lực lượng hỗ trợ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý và giải tỏa tình trạng kẹt xe, phân luồng giao thông...xung quanh khu vực BX Miền Tây dịp này.

Khác với BX Miền Tây, BX Miền Đông đón lượng khách đông vào sáng sớm ngày mai (4-5). Cụ thể, trong ngày 3-5, BX Miền Đông sẽ phục vụ 433 chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc với lượng hành khách khoảng gần 7.000 người.

Còn rạng sáng thứ Hai (ngày 4-5) sẽ có hơn 600 chuyến xe với lượng khách đông quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.

Ga tàu đông hơn vào sáng 4-5

Trong ngày 3-5, ga Sài Gòn phục vụ 6 chuyến tàu từ miền Trung và miền Bắc liên tục có các chuyến tàu về TP.HCM, chủ yếu là các chuyến tàu sau 17 giờ. Trong sáng ngày 4-5, lượng tàu về đến TP còn đông hơn với 8 chuyến tàu phục vụ hàng ngàn hành khách.

Đội ngũ taxi đã túc trực sẵn để đón khách tại ga Sài Gòn. Ảnh: TN

Tại khu vực ga Sài Gòn, lực lượng bảo vệ nhà ga và các nhân viên vận chuyển cũng được tăng cường để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ xuống tàu và hướng dẫn hành khách ra khu vực đón taxi, xe công nghệ.

Tại đây, hàng dài taxi chờ đợi để đón người dân về nhà.