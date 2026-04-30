Cửa ngõ TP.HCM ùn ứ kéo dài ngày đầu nghỉ lễ 30/04/2026 11:29

(PLO)- Hàng nghìn ô tô, xe máy đổ về các cửa ngõ TP.HCM trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 khiến nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm dưới thời tiết nắng nóng.

Sáng 30-4, ghi nhận tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, dòng xe nối dài hơn 5 km trên đường Võ Chí Công, hướng về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các tuyến đường lân cận như Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường cũng rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài khi người dân rời TP về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày.

Khu vực đường Nguyễn Thị Định hướng về phà Cát Lái ùn tắc kéo dài, phương tiện chen chúc di chuyển chậm. Nhiều ô tô xếp hàng dài, trong khi xe máy phải len lỏi qua các khoảng trống hẹp để tiếp tục hành trình. Ảnh: PHẠM HẢI

Kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày, trùng với cuối tuần và chỉ cách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó một tuần, khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến.

Tại đường Võ Chí Công, dòng xe nhích từng chút một, nhiều người mất gần 30 phút mới qua được khu vực vòng xoay Liên Phường. Một số ô tô còn tràn vào làn hỗn hợp khiến giao thông thêm hỗn loạn, xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển.

“Tôi chạy tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi, nhưng hơn một giờ rồi vẫn chưa thể vào được cao tốc”, tài xế Nguyễn Minh Toàn cho biết.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên đường hướng về cửa ngõ phía Đông TP.HCM, di chuyển chậm trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Ảnh: THY NHUNG

Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái, cách đó khoảng 9 km, lượng phương tiện đổ dồn về đông nghẹt khiến đường Nguyễn Thị Định ùn tắc khoảng 2 km, kéo dài từ vòng xoay Mỹ Thủy đến bến phà. Hàng nghìn ô tô xếp hàng dài, di chuyển chậm, xe máy chen chúc trong làn đường nhỏ hẹp.

Khoảng gần 10 giờ cùng ngày, một ô tô 4 chỗ va chạm với xe đầu kéo trên đường Nguyễn Thị Định, chắn ngang làn đường dẫn vào phà, khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Lực lượng CSGT phải tổ chức điều tiết, cho một số phương tiện đi ngược chiều tại khu vực lối vào cảng Cát Lái để giảm áp lực giao thông.

Lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông tại các điểm nóng, hướng dẫn phương tiện di chuyển hợp lý. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, tình hình giao thông cũng gia tăng nhưng mức độ ùn ứ nhẹ hơn. Trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân hướng về các tỉnh miền Tây, phương tiện tăng cao từ sáng sớm, nhiều thời điểm di chuyển chậm, đặc biệt tại khu vực vòng xoay An Lạc và bến xe Miền Tây.

Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, phương tiện tăng cao trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân. Dòng xe di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng như phía Đông. Ảnh: THY NHUNG

Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh. Một số thời điểm, phương tiện phải di chuyển từng đoạn ngắn do lưu lượng lớn đổ dồn ra cửa ngõ.

Người đi xe máy dừng chờ theo hiệu lệnh của CSGT tại các điểm ùn ứ, nhường đường cho dòng xe phía trước. Thời tiết oi bức khiến nhiều người mệt mỏi khi phải di chuyển quãng đường dài về quê dịp lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại nhiều điểm ùn ứ, người đi xe máy phải dừng chờ lực lượng chức năng điều tiết. Thời tiết nắng nóng, oi bức càng khiến hành trình di chuyển của người dân thêm mệt mỏi trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.