Cửa ngõ TP.HCM đông đúc người dân đi nghỉ lễ 29/04/2026 18:53

(PLO)- Chiều 29-4, hàng ngàn người dân từ các khu vực của TP.HCM bắt đầu đổ về cửa ngõ thành phố về quê nghỉ Lễ 30-4 và 1-5. Lực lượng chức năng đã túc trực từ sớm để điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân về quê.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16 giờ chiều ngày 29-4, lượng phương tiện trên tuyến đường Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1 hướng về các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang bắt đầu tăng nhiều.

Càng về cuối giờ chiều, dòng xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc, quà cáp nối đuôi nhau kéo dài hàng km.

Dòng xe nối dài trên các tuyến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh… hướng về các tỉnh miền Tây. Có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ, xe máy, ô tô di chuyển chậm, phải nhích từng chút một.

Tại khu vực vòng xoay An Lạc và cầu vượt nút giao Bình Thuận, các phương tiện di chuyển đông. Nhiều người dân đã lựa chọn phương tiện xe cá nhân như ô tô, xe máy để di chuyển về quê.

Anh Nguyễn Văn Nam (quê Tây Ninh) chia sẻ: “Biết là sẽ đông nên gia đình tôi xin nghỉ làm sớm một chút để xuất phát, may mắn lượng xe không quá đông, không bị kẹt xe. Hy vọng cung đường về quê an toàn và không bị kẹt xe khúc nào cả”.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nóng, các giao lộ trọng điểm trên tuyến Quốc lộ 1.

Cùng thời điểm, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, lượng phương tiện cũng đổ dồn ra các ngã đường, khiến áp lực giao thông tăng hơn.

Ghi nhận tại Quốc lộ 1 (hướng khu du lịch Suối Tiên đi Đồng Nai), lượng ô tô cá nhân và xe khách khá đông. Các hướng về đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu ùn ứ.

Dự báo, lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao vào tối nay và sáng mai (30-4). Lực lượng chức năng TP.HCM sẽ túc trực tối đa để người dân có một hành trình về quê an toàn và thuận lợi nhất.

Trước đó, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố dự báo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tại các cửa ngõ và trục đường chính.

Công an TP.HCM cũng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp này.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động kỷ niệm, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, đặc biệt tại các hướng ra vào thành phố và khu vực thường xuyên ùn tắc.

Đồng thời, lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn ứ trong giờ cao điểm.

