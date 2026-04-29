Chính thức thông xe hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đúng 17 giờ chiều ngày 19-4, Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã tổ chức cắt băng thông xe hơn 37km của dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Dự lễ thông xe có lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện các ban ngành liên quan của TP.HCM lãnh đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Văn Trình Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết , đây không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm quốc gia mà còn là mạch máu chiến lược kết nối 2 trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam bộ.
Dự án hoàn thành mang ý nghĩa thực hiện hoá khát vọng phá thế độc đạo của quốc lộ 51 vốn đã quá tải nhiều năm nay.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ với đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, sân bay Long Thành, kết nối với các trung tâm kinh tế cảng biển Cái Mép - Thị Vải đáp ứng nhu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km16+000 nối dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận Long Thành, Đồng Nai). Điểm cuối tại giao với quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TP.HCM).
Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.
Theo lộ trình các xe di chuyển hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1 km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Còn hướng từ TP.HCM đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến đường rẽ xuống quốc lộ 51 rồi đi vào đường đường Bưng Môn rồi di chuyển vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TP.HCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km53+700) hoặc nút giao ĐT.992 (Km43+800). Khi di chuyển đến Km17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TP.HCM.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân, Đồng Nai, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 56 (phường Long Toàn, TP.HCM).
Tổng chiều dài toàn tuyến 53,7 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km và TP.HCM dài 19,5 km. Theo thiết kế, tuyến đạt tiêu chuẩn tốc độ thiết kế 100 km/h. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4-6 làn xe, nền đường rộng từ 24,75 m đến 32,25 m; giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng lên 6-8 làn xe.
Trong khi đó, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16 km UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 80%.