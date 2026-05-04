Vụ đường ra vào khu dân cư bị rào chắn: Yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tuyến đường 04/05/2026 11:33

Liên quan đến vụ đường số 7 ở khu dân cư Hoàng Quân kết nối ra đường Trương Vĩnh Nguyên bất ngờ bị rào chắn, ông Vương Công Khanh - Chủ tịch UBND phường Cái Răng vừa có buổi làm việc với các bộ phận chuyên môn, đại diện chủ đầu tư và các hộ dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Cái Răng giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, đơn vị lưu ý tại các vị trí hộ dân phản ánh và một số vị trí liên quan để có cơ sở kết luận, báo cáo về UBND TP.

Đường số 7 khu dân cư Hoàng Quân Cần Thơ kết nối trực tiếp ra trục đường Trương Vĩnh Nguyên, thuận lợi cho việc buôn bán của người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND phường Cái Răng cũng yêu cầu đơn vị liên quan không thực hiện phần việc công trình tại vị trí tuyến đường số 7. Theo đó, các bên phải giữ nguyên hiện trạng trong khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và giải quyết kiến nghị của người dân.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND phường Cái Răng yêu cầu Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ chứng minh việc giao dịch giữa công ty và khách hàng liên quan tuyến đường số 7. Công ty phải bổ sung báo cáo về UBND phường trước ngày 11-5.

Như PLO thông tin, từ ngày 25-4, người dân ở khu dân cư Hoàng Quân bất ngờ khi thấy nhiều người đến rào chắn đường số 7. Việc này đã chặn hướng lưu thông từ khu dân cư ra đường Trương Vĩnh Nguyên. Đến trưa 26-4, trước phản ứng của người dân, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn, trả lại hiện trạng.

Theo Chủ tịch UBND phường Cái Răng, trước đây khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Qua đối chiếu quy hoạch, hiện chưa rõ lý do chủ đầu tư làm đường tại đây.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng ghi nhận ý kiến của người dân. Đồng thời giao phòng chuyên môn kiểm tra lại quy hoạch, làm việc với công ty và thông báo cụ thể với người dân.