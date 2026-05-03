Cửa ngõ phía Tây TP.HCM thông thoáng ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 03/05/2026 18:31

(PLO)- Sau những ngày nghỉ ngơi dịp Lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân quay lại TP.HCM.

Sau những ngày nghỉ lễ kéo dài, chiều nay (3-5), nhiều người dân từ các tỉnh thành miền Tây đã bắt đầu đổ về TP.HCM qua cửa ngõ phía Tây TP để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Cửa ngõ phía Tây chủ yếu là người dân di chuyển bằng phương tiện xe máy. Ảnh: TN

Ghi nhận tại các tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TP như Lê Khả Phiêu, Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A, cầu Bình Thuận, lượng phương tiện đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Từ khoảng 15 giờ chiều, lượng phương tiện trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ) bắt đầu tăng. Dòng xe máy chở theo đồ đạc, quà quê lỉnh kỉnh nối đuôi nhau kéo dài hàng kilomet hướng về trung tâm TP.

Từ chiều 3-5, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Ảnh: TN

Khu vực cầu Bình Điền và vòng xoay An Lạc thường là hai điểm có mật độ xe đông nhất nhưng do người dân đã quay lại TP.HCM từ chiều hôm qua và sáng nay nên lượng xe trong chiều nay không bị quá tải.

Nghỉ ngơi sau chuyến đi dài từ quê lên, anh Nguyễn Văn Đông chia sẻ: “Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn nên chạy xe máy cũng đỡ mệt hơn. Rất may là gia đình chúng tôi đi thời điểm không bị kẹt xe nên tối nay về nhà có thể nghỉ ngơi sớm để sáng mai đi làm lại”.

Khu vực Quốc lộ 1A đông đúc xe cộ. Ảnh: TN

Dự kiến lượng phương tiện sẽ còn tiếp tục tăng cho đến khuya hôm nay, khi những chuyến xe khách liên tỉnh cập bến Bến xe Miền Tây.

Phía bến xe cũng đã tăng cường lực lượng bảo vệ và nhân viên điều phối để giải tỏa hành khách nhanh chóng, tránh tình trạng ứ đọng tại sảnh chờ.