Ngành điện sát cánh cùng người lao động trên các công trường thi công xuyên dịp Lễ 30-4 02/05/2026 11:54

(PLO)- Trong dịp Lễ 30-4, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã trực tiếp có mặt để thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNSPC và các nhà thầu thi công xuyên lễ.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng, nhiều công trường dự án lưới điện 110kV trọng điểm, cấp bách do EVNSPC làm chủ đầu tư vẫn giữ nhịp độ thi công xuyên lễ.

Ngày 1-5, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) và ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV EVNSPC (hàng đầu, chính giữa) kiểm tra tình hình thi công và thăm hỏi các đơn vị thi công xuyên dịp lễ tại dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang). Đây là một trong những dự án lưới điện quan trọng đảm bảo cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và Hội nghị APEC 2027.

Những cuộc thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng thi công không chỉ là sự quan tâm, mà còn thể hiện sự đồng hành từ cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp.

Ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) và ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV EVNSPC (hàng đầu thứ 4 từ trái sang) tặng quà động viên người lao động đang thi công tại Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Trước đó ngày 29-4, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công xuyên lễ tại công trình Đường dây đấu nối Trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) đến Trạm 220kV Phước Đông 2 mạch (tỉnh Tây Ninh)

Tiếp nối thành tích khởi công, đóng điện các công trình trong 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã và đang tiếp tục dồn lực để hoàn thành mục tiêu đóng điện 70 công trình 110kV trước 30/6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026. Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi của khu vực miền Nam, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức và lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thi công tại Trạm biến áp 110kV KCN Phước Lý (tỉnh Tây Ninh).

Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh (thứ 3 từ phải sang) và Phó Tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn (thứ 3 từ trái sang) theo dõi, chỉ đạo công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối.

Thành viên HĐTV Bành Đức Hoài (áo trắng) kiểm tra các hạng mục cuối trước khi thực hiện công tác đóng điện Đường dây 110kV Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh).

Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động trên công trường xây dựng công trình Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110 kV Trạm 220 kV Năm Căn (tỉnh Cà Mau) trong dịp lễ 30/4-01/5.

Sau khi thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công và CBCNV Công ty Điện lực Đồng Nai, Ông Đoàn Đức Hưng (chính giữa) đến kiểm tra, chỉ đạo công tác đóng điện công trình Xuất tuyến 220kV TP. Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Đến 23h50 ngày 30/4, công trình được đóng điện, đưa vào vận hành thành công.

Trong ngày 1-5, Phó Tổng giám đốc Đào Hòa Bình cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng lao động thi công xuyên lễ tại các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm và cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm.

Trong 2 ngày 30/4 - 1/5, Phó Tổng giám đốc Hứa Thanh Nhàn đã đến các công trình 110kV trên địa bàn tỉnh An Giang thăm hỏi, tri ân người lao động các đơn vị tham gia thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau đó ông Hứa Thanh Nhàn tiếp tục đến tặng quà động viên lực lượng lao động tại công trình Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Châu Đốc - Cái Dầu (tỉnh An Giang).

Những phần quà tuy nhỏ sự có mặt kịp thời và sát cánh, đồng hành cùng người lao động trên các công trường trong dịp lễ 30/4-01/5 đã mang đến giá trị tinh thần to lớn, động viên người lao động an tâm công tác khi hầu hết người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo EVN, EVNSPC và các đơn vị thành viên về sự đồng hành, sát cánh trên từng công trình để tất cả cùng chung sức hướng đến mục tiêu cao nhất: Hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số của các tỉnh, thành phố phía Nam.