EVNSPC đóng điện, vận hành Trạm biến áp 110kV Lại Sơn 17/04/2026 17:08

(PLO)- Sau 4 tháng khẩn trương thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công Công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang).

Trạm biến áp110kV Lại Sơn có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, du lịch trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện.

Cùng tham gia công tác đóng điện còn có Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh, Phó Tổng giám đốc Hứa Thanh Nhàn, Ban QLDA Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và đại diện các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của EVNSPC, cùng các đơn vị thi công.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia chỉ đạo trực tiếp công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Lại Sơn. Ảnh: Đức Thắng

Công trình được khởi công ngày 17-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỉ đồng, quy mô công suất là 2x25MVA, đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (02 mạch).

Trạm biến áp 110kV Lại Sơn được trang bị hệ thống thông tin liên lạc SCADA, HMI và camera giám sát để hiện đại hóa công tác quản lý vận hành. Hệ thống này thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trạm, góp phần đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung và tự động hóa trong ngành Điện.

Công trình cũng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà điều hành, với công suất 23,1kWp, đấu nối với lưới điện tự dùng 0,4 kV của trạm biến áp 110kV đảm bảo các yêu cầu, quy định.

Đường dây đấu nối vào Trạm biến áp 110kV Lại Sơn. Ảnh: Đức Thắng

Khi đóng điện đưa vào vận hành, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn (đang vận hành cấp điện áp 22kV), đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch cho các phụ tải trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận; tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt động du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ cung cấp điện cho xã đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du, dự kiến sẽ khởi công trong thời gian tới, thay cho các trạm phát điện diesel hiện hữu.

Công trình đóng điện vượt tiến độ kế hoạch nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC; sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia như: Ban QLDA Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang, Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam, Công ty Tư vấn Điện miền Nam, các nhà thầu thi công và sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO). Đặc biệt là sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, sở ban ngành địa phương và người dân trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 16-4, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tình hình cung cấp điện trên đảo An Sơn – Nam Du, thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Tại đây, đoàn đã rà soát hiện trạng vận hành nguồn điện diesel, hệ thống lưới điện hiện hữu...

Qua kiểm tra, lãnh đạo EVNSPC yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công việc, để sớm triển khai Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biển đảo trong thời gian tới.