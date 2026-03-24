Nắng nóng gia tăng: EVNSPC cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao 24/03/2026 11:06

(PLO)- Nam Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNSPC) hóa đơn tiền điện tăng cao nếu người dân không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết dự báo từ nay đến tháng 4-2026, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, có thể hóa đơn tiền điện tăng cao. Bởi lẽ khi nền nhiệt cao cùng sự oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy nước nóng, tủ lạnh… tăng mạnh. Lúc này hóa đơn tiền điện tăng cao nếu người dân không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Nhân viên EVNSPC hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, để tiết kiệm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng, mỗi cá nhân, hộ gia đình cần phải nâng cao ý thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc “đúng lúc – đúng chỗ – đúng cách – đúng nhu cầu”.

Cụ thể, trong các thiết bị điện gia đình, điều hòa nhiệt độ thường tiêu thụ lượng điện lớn nhất. Vì vậy, việc sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người dân nên cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Mức nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn mà còn dễ gây chênh lệch nhiệt độ lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, cần đóng kín cửa phòng khi sử dụng điều hòa; vệ sinh, bảo dưỡng điều hoà định kỳ để đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Với tủ lạnh, nên hạn chế mở cửa quá lâu hoặc quá nhiều lần trong ngày; không cho thực phẩm còn nóng vào tủ; sắp xếp thực phẩm khoa học để luồng khí lạnh lưu thông tốt.

Nhân viên EVNSPC đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp.

Với nồi cơm điện, chỉ nên nấu trước bữa ăn 30-45 phút, vệ sinh mâm nhiệt thường xuyên,sử dụng chế độ nấu nhanh (nếu có) sẽ giúp giảm điện năng tiêu thụ hiệu quả.

Việc thay thế đèn chiếu sáng bằng bóng đèn LED cũng là giải pháp hiệu quả giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong gia đình.

Đối với các thiết bị điện tử như tivi, máy tính, sạc điện thoại…, cần rút phích cắm khi không sử dụng để tránh tiêu hao điện năng ở chế độ chờ.

Song song đó, các gia đình cũng nên phân bổ thời gian sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện thường tăng mạnh vào buổi trưa và buổi tối. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Các thiết bị như máy giặt, bàn ủi, bình nước nóng… nên sử dụng vào những khung giờ thấp điểm vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.

Ngoài ra, các hộ gia đình nên sử dụng rèm cửa, mành che nắng để giảm bức xạ nhiệt chiếu trực tiếp vào nhà trong những khung giờ nắng gắt; tận dụng thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ vào buổi tối hoặc sáng sớm. Song song đó, nếu có thể nên bố trí cây xanh quanh nhà, ban công hoặc sân thượng, tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống…

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, tạo nhiều thách thức về an ninh năng lượng đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ tiết kiệm chi phí hàng tháng cho mỗi gia đình, mà còn góp phần quan trọng trong việc chung tay cùng đất nước bảo đảm an ninh năng lượng.