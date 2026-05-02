Bỏ tem kiểm định trên kính ô tô: Quản lý ra sao, nhận biết khí thải thế nào? 02/05/2026 12:15

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất bỏ dán tem kiểm định trên kính ô tô từ năm 2027, tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn về cách nhận biết mức khí thải khi không còn tem hiển thị trên xe.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định và chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Một điểm đáng chú ý là đề xuất thay đổi cách quản lý tem kiểm định. Theo đó, các cơ sở đăng kiểm vẫn in tem kiểm định trên phần mềm quản lý đến hết ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-1-2027, ô tô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ chuyển sang hình thức điện tử, thông qua cơ sở dữ liệu số, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng công nghệ.

Đại diện cơ quan soạn thảo cho biết việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm. Đồng thời, hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc bị làm giả.

Không chỉ vậy, việc kiểm tra, giám sát phương tiện cũng thuận lợi hơn. Lực lượng chức năng có thể khai thác trực tiếp dữ liệu trên hệ thống, thay vì phụ thuộc vào việc quan sát tem dán trên kính xe như trước.

Nhân viên đăng kiểm dán tem kiểm định phía trước kính xe ô tô. Ảnh: V.LONG

Theo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, trước đây tem kiểm định được dán trên kính nhằm hỗ trợ kiểm tra nhanh tình trạng phương tiện. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ dữ liệu đăng kiểm đã được số hóa đầy đủ.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và camera AI, lực lượng chức năng có thể tra cứu ngay tình trạng kiểm định của xe đang lưu thông. Việc này giúp tăng độ chính xác, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian.

Lãnh đạo một đơn vị đăng kiểm cho rằng việc bỏ các loại giấy tờ và tem dán không cần thiết sẽ giúp tinh gọn quy trình. Qua đó, giảm áp lực nhân sự cho các trung tâm đăng kiểm và giảm phiền hà cho người dân.

Góp ý về đề xuất trên, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai bày tỏ sự đồng tình với chủ trương bỏ dán tem kiểm định. Tuy nhiên, đơn vị này cũng nêu vấn đề cần làm rõ.

Cụ thể, tem kiểm định hiện nay không chỉ thể hiện thời hạn kiểm định mà còn ghi mức khí thải của phương tiện. Đây là căn cứ để nhận biết mức độ ảnh hưởng môi trường của xe.

Khi không còn tem dán từ năm 2027, việc nhận biết mức khí thải sẽ thực hiện ra sao là câu hỏi được đặt ra. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho rằng cần có phương án thay thế rõ ràng, tránh gây khó khăn trong công tác quản lý.

Trả lời vấn đề này, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết thông tin về mức phát thải vẫn được quản lý đầy đủ. Cụ thể, mức khí thải sẽ được in trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.

Ngoài ra, dữ liệu này cũng được chia sẻ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Lực lượng kiểm tra có thể truy cập hệ thống để nắm thông tin khi cần thiết.