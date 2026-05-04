TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng từ 5 m lên 23 m 04/05/2026 11:22

(PLO)- Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài nhằm mở ra không gian khai thác đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu.

Sáng 4-5, UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, bao gồm các giao lộ trên tuyến.

Đường Trần Bình Trọng được mở rộng lên 23 m. Video: ĐÀO TRANG

Tuyến đường Trần Bình Trọng, đoạn nối giữa hai trục giao thông huyết mạch kết nối với đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương dài 370 m sẽ được mở rộng từ 5 m lên 23 m. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tham dự lễ khởi công mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Mở rộng đường lên 23 m, nâng tầm diện mạo đô thị

Ông Huỳnh Văn Tâm - Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết phường là địa bàn trung tâm của TP.HCM được tách ra từ quận 10 cũ - có bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn được chính quyền thường xuyên quan tâm nâng cấp, sửa chữa.

Dự án cải tạo cống vòm và nâng cấp mở rộng đường Trần Bình Trọng là ước mơ ấp ủ qua 4 nhiệm kỳ (20 năm) của Đảng bộ, chính quyền và người dân quận 10, nay là phường Vườn Lài. Công trình cống vòm đã được xây dựng hơn 70 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người dân.

Đường hiện hữu nhỏ hẹp.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị, gắn với chỉnh trang, hoàn thiện công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm và tri ân những đồng bào, chiến sỹ trong đại dịch COVID - 19. Dự án này cũng là công trình mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 985 tỉ đồng, quy mô lộ giới mở rộng lên đến 23 m, gồm lòng đường rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4 m.

Công trình được triển khai đồng bộ với các hạng mục như cải tạo hệ thống thoát nước; lát đá granite vỉa hè; ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông. Đồng thời kết nối hài hòa không gian cảnh quan với Công viên số 1 Lý Thái Tổ.



"Công trình hoàn thành sẽ nối thông đường Lý Thái Tổ và đường Hùng Vương. Dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 97 trường hợp nhà giải tỏa toàn phần. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.

Người dân đã hy sinh một phần lợi ích cá nhân, lợi ích của gia đình vì sự phát triển của phường, sự phát triển thay da đổi thịt hàng ngày của TP. Sự đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ của bà con trong những ngày tới đây sẽ là yếu tố quyết định để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Với vai trò là chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án, tôi đề chủ đầu tư và các đơn vị hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình. Phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 2-9-2026 để chào mừng kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - ông Tâm nhấn mạnh.

Cam kết hoàn thành vào tháng 9-2026

Bà Phan Thị Cẩm Ngọc - đại diện chủ đầu tư dự án cho biết dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối liên thông đồng bộ giữa các tuyến đường mà còn góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong.

Đồng thời, dự án còn hoàn thiện hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự án khi hoàn thành sẽ mở rộng tuyến đường nhỏ hẹp hiện nay thành một trục giao thông thông thoáng với quy mô 4 làn xe, lộ giới rộng 23 m.

Đường sau khi được mở rộng sẽ kết nối với trục đường huyết mạch Lý Thái Tổ.

Để có được mặt bằng hôm nay, 116 trường hợp (trong đó, có 97 trường hợp thuộc diện giải toả toàn phần) đã phải chịu nhiều xáo trộn trong sinh hoạt và kinh doanh.

"Chúng tôi cam kết thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Quyền lợi của bà con luôn được đặt lên hàng đầu với mục tiêu nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chính sự hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của cộng đồng đã giúp dự án đủ điều kiện khởi công đúng tiến độ, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 9-2026.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài yêu cầu đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực, áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, thi công khoa học, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Đơn vị tư vấn giám sát làm việc công tâm, chặt chẽ để đảm bảo công trình an toàn tuyệt đối. Song song đó, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, giải quyết nhanh các thủ tục, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Từ đó đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ" - bà Ngọc đề nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trạng tuyến đường Trần Bình Trọng sắp được mở rộng:

Hiện trạng đường Trần Bình Trọng.

Đoạn đường này dài hơn 300 m, rộng khoảng 5 m.

Dự kiến tuyến đường sẽ mở rộng lên đến 23 m.