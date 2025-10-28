TPHCM sắp chi hơn 1.000 tỉ mở rộng đường Trần Bình Trọng lên 17 m 28/10/2025 15:00

(PLO)- TP.HCM sẽ chi 1.073 tỉ đồng, giải phóng 115 hộ dân để mở rộng đường Trần Bình Trọng từ 5 m lên 17 m.

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TP.HCM), đoạn nối giữa hai trục giao thông huyết mạch Lý Thái Tổ và Hùng Vương. Tuy chỉ dài vỏn vẹn khoảng 370 m nhưng từ nhiều năm nay, tuyến đường này đã trở thành một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông, lấn chiếm.

Đường Trần Bình Trọng nhỏ hẹp.

Nằm trong nhóm ba tuyến đường bao quanh khu “tam giác vàng” số 1 Lý Thái Tổ, nơi TP.HCM vừa phê duyệt chủ trương xây dựng công viên, khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và khai thác không gian ngầm, đường Trần Bình Trọng đóng vai trò mắt xích quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh chỉnh trang đô thị khu trung tâm.

Tuy nhiên, mặt đường hẹp, trung bình chỉ khoảng 5 m, khiến việc di chuyển của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Nhà cửa san sát nhau.

Đường chỉ rộng khoảng 5 m.

Hoạt động buôn bán tấp nập.

Nhìn từ trên cao, con đường gần như bị nuốt chửng bởi lớp mái tôn, biển hiệu và những ngôi nhà chen chúc. Hai bên là dãy nhà san sát, có nơi mặt tiền lấn hẳn ra sát mép đường.

Tiến sâu vào bên trong, khung cảnh chẳng khác nào một “chợ hoa thu nhỏ”, các tiểu thương căng bạt, bày hàng tràn xuống lòng đường. Nhiều đoạn, hàng hóa và xe đẩy chiếm gần hết mặt đường, chỉ còn lại một lối nhỏ vừa đủ để người đi bộ và xe máy len qua từng chút một.

Đường nhìn từ trên cao.

Bà Mai Lý (ngụ phường Vườn Lài) chia sẻ, do nằm ngay cạnh chợ hoa Hồ Thị Kỷ, khu buôn bán nhộn nhịp bậc nhất của quận nên từ nhiều năm nay, tuyến đường dần mang dáng dấp của một khu chợ hơn là một tuyến giao thông.

“Cứ sáng ra là tấp nập người mua kẻ bán, xe đẩy, xe ba gác, hàng hóa xếp kín cả hai bên đường. Vào giờ cao điểm, dòng phương tiện gần như đứng im, người dân muốn rẽ qua Trần Bình Trọng để tránh kẹt xe từ hướng Lý Thái Tổ hay Hùng Vương cũng đành bó tay. Đặc biệt, mỗi dịp lễ, Tết, tuyến đường gần như hóa chợ hoa” - bà Lý nói.

﻿ ﻿﻿﻿ Hai bên đường được trưng dụng làm nơi trưng bày hoa.

Trong khi đó, các tuyến xung quanh như Hùng Vương, Lý Thái Tổ đã được đầu tư mở rộng đồng bộ, khang trang và thông thoáng. Sự tương phản này khiến đoạn Trần Bình Trọng trở thành “nút thắt cổ chai” đúng nghĩa, cản trở đáng kể khả năng kết nối giao thông và phát triển đô thị khu trung tâm.

Toàn cảnh khu đất số 1, Lý Thái Tổ.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND TP về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng là cấp thiết để đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực trung tâm.

Theo đề xuất, đoạn đường này sẽ được mở rộng lên 17 m, gấp hơn ba lần hiện trạng, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.073 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn, khoảng 830,5 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 40,7 tỉ đồng. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 115 hộ dân và 1 tổ chức.

Việc mở rộng đường sẽ góp phần hoàn chỉnh giao thông khu vực.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao đơn vị này chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để xây dựng phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm hài hòa với không gian công viên công cộng, hệ thống giao thông và quy hoạch tổng thể của khu vực.