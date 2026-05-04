Lộ diện 19 dự án ven biển từ sân bay Phan Thiết đến Tà Kóu 04/05/2026 16:23

(PLO)- Hiện có 19 dự án, tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD đã và đang chuẩn bị triển khai ven biển Lâm Đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai các dự án đầu tư động lực với tổng mức đầu tư ban đầu lên đến hơn 3 tỉ USD tại khu vực ven biển tỉnh này.

Ngày 4-5, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng về triển khai các dự án động lực khu vực ven biển của tỉnh.

Trong đó phác họa một bức tranh đầu tư ven biển Lâm Đồng, nơi 19 dự án động lực có tổng diện tích hơn 22.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 77.000 tỉ đồng, tương đương hơn 3 tỉ USD, chưa kể hàng loạt đề xuất chưa công bố mức đầu tư.

Cửa ngõ hàng không và cú hích đô thị hóa

Dọc đường 706B hiện có tám dự án với tổng diện tích 1.300 ha. Trong đó, có hai dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư khoảng 293 ha, tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.

Cụ thể là dự án cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng, mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết đã khởi công hôm 27-4.

Thực hiện nghi thức khởi công sân bay Phan Thiết hôm 27-4.

Dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) do Công ty TNHH Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (được lựa chọn hồi tháng 12-2024) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng.

Dự án đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất cụ thể để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đã được giao đất, cho thuê đất (đợt 1).

Có ba dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, tổng diện tích gần 400 ha, tổng mức đầu tư gần 40.000 tỉ đồng gồm dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né khu I, khu IV, khu V.

Trong đó, khu I diện tích 47 ha, tổng mức đầu tư 7.511 tỉ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá; dự kiến đấu giá vào quý II-2026.

Khu IV diện tích hơn 193 ha; mức đầu tư gần 19.000 tỉ đồng; khu V diện tích 157 ha, tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng đều đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

Có một dự án đang được hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (diện tích 115 ha) là khu du lịch Đồi Cát Bay tại phường Mũi Né.

Có hai dự án được quan tâm, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất là khu đô thị sân bay Phan Thiết, diện tích 294 ha và khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né, diện tích 204 ha. Hiện cả hai đang được UBND phường Mũi Né hoàn chỉnh, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án tỉ đô Bưng Thị - Tà Kóu

Khu vực Bưng Thị - Tà Kóu hiện có sáu dự án động lực với tổng diện tích đất sử dụng khoảng gần 14.000 ha. Trong đó, dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích 105 ha, tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỉ đồng.

Bản đồ dự án Bưng Thị - Tà Kóu-Sông Phan.

Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích hơn 65 ha để thực hiện dự án khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Hiện dự án thuê môi trường rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Tà Kóu tại xã Tân Thành và xã Hàm Thuận Nam với diện tích 10.295 ha.

Có bốn dự án đang được quan tâm, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất gồm mỏ nước nóng thiên nhiên Bưng Thị; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Tà Kóu - Bưng Thị; khu dân cư Bưng Thị - Tà kóu - Sông Phan tại xã Hàm Thuận Nam, xã Tân Thành và xã Tân Hải và đường ĐT.712 mới kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến đường ĐT.719 (ven biển Tân Thuận) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với chiều dài tuyến đường 15,2 km.

Hòa Thắng – Bàu Trắng: Đại đô thị nghỉ dưỡng

Khu vực Hòa Thắng hiện có năm dự án động lực đang được quan tâm, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất với tổng diện tích đất sử dụng khoảng hơn 6.700 ha gồm khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ ven biển Hòa Thắng, diện tích đất sử dụng 2.323 ha; khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Bàu Trắng, diện tích hơn 1.000 ha; khu đô thị dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển Phan Rí Cửa khu I và khu II, diện tích 401 ha.

Khu thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí kết hợp sân golf Hồng Phong diện tích 3.000 ha. Dự án đầu tư đại lộ kết nối cảng hàng không Phan Thiết đến khu vực Bàu Trắng có chiều dài khoảng 19,4 km và đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối trực tiếp từ sân bay Phan Thiết đến Phan Rí Cửa…

Với 19 dự án đầu tư động lực tương đương 3 tỉ USD, khu vực ven biển Lâm Đồng đang hy vọng sẽ góp phần lớn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Theo Sở Tài chính, các dự án tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng có vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, đô thị hóa, phát triển hạ tầng.

Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, các dự án sẽ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; chỉnh trang, phát triển không gian đô thị; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời cải thiện điều kiện sống và tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.