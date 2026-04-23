Hành khách đi sân bay Long Thành bằng phương tiện nào? 23/04/2026 14:45

(PLO)- TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đồng thời phát triển phương tiện giao thông công cộng để kết nối với sân bay Long Thành.

Mới đây, Chính phủ cho lùi thời hạn hoàn thành dự án sân bay Long Thành về cuối năm 2026, cùng mốc mục tiêu Quốc hội đặt ra. Dù vậy, mốc tiến độ này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Cùng với việc hoàn thành sân bay đúng tiến độ, các phương án kết nối với sân bay này cũng được Chính phủ, người dân quan tâm.

Trong đó, phương án kết nối giao thông đường bộ, vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đã được đề cập, giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Hoàn thành tuyến giao thông huyết mạch

Chính phủ yêu cầu đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác trong quý IV-2026, đồng thời đẩy nhanh các tuyến giao thông kết nối, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về phương án kết nối bằng đường sắt, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trong tháng 6-2026.

TP.HCM sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với sân bay. Ảnh: V.LONG

TP sẽ khởi công metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) vào dịp 30-4, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành (đã khởi công đầu năm 2026); tuyến Thủ Thiêm - Long Thành sẽ khởi công trong tháng 6.

Mặt khác, TP đã có nhiều văn bản đốc thúc, nhắc nhở chủ đầu tư dự án Vành đai 3 cần đảm bảo vật tư và nguồn lực tài chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với dự án án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, TP yêu cầu cần khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tương tự, dự án cầu Phú Mỹ 2 và Vành đai 4 TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, dự án Vành đai 4 cần khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần.

Đối với tuyến cao tốc huyết mạch, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện đạt hơn 70%, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. VEC xác định đây là công trình cấp bách, cần cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Tương tự, dự án Bến Lức - Long Thành cũng đã cơ bản hoàn thành phần lớn khối lượng thi công xây lắp, đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao với tổng khối lượng đạt 97%. VEC đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để có thể thông xe toàn tuyến vào tháng 9-2026.

Tháng 12-2026 có xe buýt kết nối 2 sân bay

Sở Xây dựng cho biết một mặt TP vừa hoàn thành các dự án trọng điểm, mặt khác tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường kết nối với sân bay Long Thành.

Trong đó có việc đảm bảo các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động đồng bộ.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM có công văn lấy ý kiến Bộ Xây dựng về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành theo 8 bước sau:

Sắp có hệ thống giao thông công cộng kết nối 2 sân bay. Ảnh: ĐT

Bước 1 (trước ngày 30-4): UBND TP.HCM có công văn gửi Bộ Xây dựng về lấy ý kiến phương án xe buýt kết nối sân bay Long Thành - sân bay Tân Sơn Nhất.

Bước 2 (trước ngày 15-6): Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời.

Bước 3 (trước ngày 31-6): Thống nhất công bố danh mục mạng lưới tuyến, tiêu chí đánh giá năng lực để đặt hàng đơn vị vận tải.

Bước 4 (trước ngày 15-7): Phát hành hồ sơ yêu cầu năng lực lựa chọn đơn vị vận tải cung ứng dịch vụ.

Bước 5 (trước ngày 1-8): Hoàn tất công tác lựa chọn đơn vị vận tải cung ứng dịch vụ trên tuyến.

Bước 6 (trước ngày 21-8): Ký hợp đồng đặt hàng cùng đơn vị vận tải đủ điều kiện.

Bước 7 (rước ngày 21-11): Đơn vị vận tải chuẩn bị đoàn phương tiện hoạt động trên tuyến.

Bước 8: Đưa tuyến vào khai thác, dự kiến tháng 12- 2026.