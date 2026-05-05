Đồng Nai: Thông báo thông tin các thửa đất thuộc dự án Hương lộ 2 05/05/2026 12:36

Theo văn bản, thực hiện Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây); Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10-4-2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hương Lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây);

Căn cứ Kế hoạch thu hồi đất số 17/KH-TTPTQĐ.CNBH-BT1 ngày 23-4-2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa để thực hiện Dự án Thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây);

Trên cơ sở thông tin từ Bản đồ thu hồi đất của Dự án đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ngày 17-4-2026 và Danh sách các thửa đất nằm trong Dự án do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cung cấp ngày 22-4-2026

Nay UBND phường Tam Phước, UBND xã An Phước đăng thông tin các trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi thu hồi để triển khai xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây).

(Toàn bộ văn bản và danh sách thông tin thửa đất)

Để đảm bảo quyền lợi và sự chính xác khi thực hiện bồi thường, thu hồi đất, đề nghị các cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng các diện tích đất thuộc khu vực liên hệ UBND phường Tam Phước, UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Nai (bộ phận Phòng Kinh tế) để cập nhật và đăng ký các thông tin phục vụ cho công tác bồi thường, thu hồi đất.

Đối với các trường hợp đang quản lý sử dụng đất thuộc khu vực thực hiện Dự án nhưng có các số hiệu thửa đất, tờ bản đồ, diện tích,... khác với các thông tin tại Danh sách nêu trên, đề nghị liên hệ và cung cấp hồ sơ tài liệu để UBND phường Tam Phước, UBND xã An Phước kiểm tra đối chiếu, cập nhật.