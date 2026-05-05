Nhiều tuyến đường sắt đô thị ở TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026 05/05/2026 16:16

(PLO)- Các dự án đường sắt đô thị ở TP.HCM đang được tích cực triển khai để có thể khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Đối với 6 dự án đường sắt đô thị được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang tích cực triển khai. Trong đó, đáng chú ý đã có 2 dự án đã được TP khởi công.

Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Cụ thể, dự án metro số 2 TP.HCM, đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công xây dựng vào tháng 1-2026. Hiện chủ đầu tư - Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị và tổng thầu EPC đang tiến hành khảo sát, thiết kế chi tiết các hạng mục công trình, xây dựng phương án tổ chức giao thông và triển khai thi công công trình các nhà ga từ cuối tháng 3-2026. TP.HCM phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vận hành khai thác trước năm 2030.

TP.HCM đã khởi công được 2 đoạn của tuyến metro số 2. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) được UBND TP.HCM giao Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT. Dự án vừa được khởi công vào ngày 29-4, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hiện đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. TP và nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ dự án ngày 19-12-2025.

UBND TP.HCM đã giao BQL đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã ban hành kế hoạch triển khai dự án này. TP phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 11-2026.

Hiện UBND TP đang phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất, chấp thuận danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án để nhà đầu tư phê duyệt. Đồng thời, thẩm định, phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến làm cơ sở triển khai bước tiếp theo.

Nhà đầu tư đang tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự kiến khởi công trong năm 2026, hoàn thành và đưa công trình vào vận hành khai thác năm 2028.

Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Sở Xây dựng cho biết HĐND TP.HCM và HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các Nghị quyết thống nhất giao UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền của dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và triển khai nghiên cứu dự án theo hình thức đầu tư theo phương thức PPP.

UBND TP đã giao Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức PPP loại hợp đồng BT. TP phấn đấu khởi công trước 30-6-2026, hoàn thành năm 2030.

Đối với giai đoạn 1 dự án tuyến metro số 6, đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Phú Hữu: Hiện BQL đường sắt đô thị đang chủ trì tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên), hiện BQL đường sắt đô thị đang chủ trì tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một –TP.HCM) đã được UBND TP giao BQL đường sắt đô thị nhiệm vụ chủ đầu tư. Hiện BQL đang chủ trì tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.TP phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026 (chậm nhất vào đầu năm 2027), hoàn thành năm 2032.