Đất đá ngổn ngang tại điểm sạt lở đường dẫn cao tốc La Sơn - Hòa Liên 05/05/2026 16:47

(PLO)- Cơ quan chức năng sẽ tiến hành khắc phục các điểm sạt trượt trên đường dẫn từ xã Khe Tre lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Ngày 5-5, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung hoàn tất các thủ tục nhằm khắc phục hư hỏng tại tuyến đường dẫn từ xã Khe Tre lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Dự kiến đến cuối tháng 5 này, đơn vị thi công sẽ chính thức bắt tay vào việc sửa chữa.

Đường dẫn từ cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống xã Khe Tre (TP Huế) được cắm biển giới hạn tốc độ 40 km/h.

Điểm sạt trượt taluy dương này nằm trên nhánh 1 đường dẫn vào cao tốc tại km 29+700, đoạn nút giao tỉnh lộ 14 thuộc địa bàn xã Khe Tre.

Trước đó, các đợt mưa lớn vào cuối tháng 11-2024 và trong năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí trên tuyến cao tốc qua địa phận TP Huế và Đà Nẵng. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Vết sạt trượt nguy hiểm tại vị trí này ước tính có chiều dài khoảng 30 m, với độ cao khoảng 10 m.

Sức ép từ hàng tấn đất đá đổ xuống đã làm hệ thống lan can bị hư hỏng nặng nề.

Lượng lớn đất, đá từ vụ sạt lở trôi xuống từng gây ách tắc giao thông trong một thời gian dài. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành san gạt tạm thời để phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Tuy nhiên đến nay, khối lượng đất đá tràn xuống vẫn còn tồn đọng và chiếm một phần diện tích mặt đường.

Đất đá vẫn nằm lởm chởm, ngổn ngang dọc theo tuyến đường từ cao tốc xuống xã Khe Tre.

Tình trạng này không chỉ thu hẹp diện tích di chuyển mà còn che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhiều hạng mục của dự án hư hỏng nặng đang chờ được khắc phục.

Mặt đường một số đoạn bị hư hỏng do sạt trượt.