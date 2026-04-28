1 xã có 7 trạm cân keo tràm trái phép 28/04/2026 18:31

(PLO)- Mặc dù chính quyền địa phương đã ra văn bản đình chỉ hoạt động và hoàn trả lại mặt bằng nhưng nhiều trạm cân keo tràm trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ.

Sự phát triển về diện tích rừng trồng keo tràm thời gian qua đã kéo theo sự nở rộ của hàng loạt các trạm cân thu mua mọc lên trái quy định. Tình trạng này không chỉ gây thất thoát ngân sách, phá vỡ quy hoạch đất đai mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường và an toàn giao thông.

Một xã có 7/8 trạm cân thu mua keo tràm trái phép

Theo ghi nhận, dọc tuyến tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Hưng Lộc (TP Huế), chỉ một đoạn đường qua thôn Xuân Lộc nhưng đã mọc lên nhiều địa điểm cân, thu gom, tập kết keo tràm.

Các cơ sở này được đầu tư bài bản với hệ thống bàn cân điện tử, nhà điều hành, máy gắp gỗ cùng lượng lớn xe tải hạng nặng ra vào thường xuyên.

Xã Hưng Lộc có đến bảy trạm cân thu mua keo tràm hoạt động không phép. Ảnh: N.DO

Đáng chú ý, các xe tải chở gỗ ra vào khu vực này thường chất cao, cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối các xã miền núi Nam Đông cũ về Quốc lộ 1.

Bà NT (ở thôn Xuân Lộc, xã Hưng Lộc) cho biết, một số bãi tập kết nằm khá gần khu vực trung tâm của địa phương, có nhiều người qua lại nên hàng ngày các xe tải lớn ra vào thường xuyên gây mất an toàn giao thông.

Đánh giá về thực trạng này, ông Ngô Hà - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hưng Lộc xác nhận tại địa phương có tám trạm cân thu mua keo tràm đang hoạt động, nhưng chỉ có một trạm thuộc HTX lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc là hoạt động đúng quy định.

"Qua kiểm tra, hầu hết các trạm cân trên địa bàn đều hoạt động không đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt vướng mắc lớn nhất là sử dụng đất sai mục đích vì xây dựng trên đất nông nghiệp," ông Hà cho biết.

Lệnh đình chỉ chỉ nằm trên giấy?

Ngoài ra, việc hoạt động trái phép còn gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Tạo môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng với các doanh nghiệp, cơ sở tuân thủ đúng pháp luật.

Xe chở keo tràm đến bãi tập kết tại địa bàn xã Hưng Lộc. Ảnh: N.DO

Trước tình trạng trên, ngày 21-4, UBND xã Hưng Lộc có văn bản yêu cầu chủ các trạm cân dừng ngay toàn bộ hoạt động thu, mua, tập kết lâm sản keo tràm. Đồng thời xã này yêu cầu các trạm cân khôi phục, hoàn trả lại mặt bằng theo nguyên trạng ban đầu.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV vào sáng 28-4, cho thấy, tại nhiều trạm cân trái phép vẫn thu mua keo tràm, việc tập kết và vận chuyển vẫn diễn ra bình thường. Các chủ trạm cân không có những động thái hoàn trả lại nguyên trạng theo yêu cầu của UBND xã.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Hà cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, nếu các trạm vẫn tiếp tục hoạt động sai quy định sẽ tham mưu UBND xã tiến hành cưỡng chế, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng mặt bằng ban đầu.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, cho hay: "Sau khi sáp nhập xã và bộ máy chính quyền đi vào ổn định, chúng tôi đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các hoạt động trên địa bàn. Hiện tại, UBND xã đã ra thông báo dừng hoạt động đối với các trạm cân, bãi tập kết này".