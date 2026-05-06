Chậm xây trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, trách nhiệm chính thuộc về ai? 06/05/2026 15:34

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư tăng tốc thi công trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Theo cơ quan này, dù đã nhiều lần đôn đốc, tiến độ triển khai vẫn rất chậm. Một số trạm chỉ khai thác tạm các hạng mục thiết yếu. Nhiều trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công. Phần lớn chưa đầu tư trạm cấp nhiên liệu và trạm sạc điện.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan và trách nhiệm chính thuộc về nhà đầu tư vì chưa quyết liệt triển khai. Nhiều đơn vị thi công cầm chừng, chưa hoàn tất thủ tục và chưa kịp thời xử lý vướng mắc với nhà thầu.

Phần lớn trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam mới đưa vào khai thác tạm chưa hoàn thành đồng bộ. Ảnh: V.LONG

Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết. Đây cũng là điều kiện để tổ chức thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời phải bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp và tận dụng thời tiết thuận lợi để thi công. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng sẽ bị xử lý theo quy định.

Các nhà đầu tư phải hoàn thiện đường ra, vào trạm, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và các hạng mục thiết yếu. Mục tiêu là đưa vào khai thác tạm trong tháng 5-2026. Việc tổ chức giao thông phải bảo đảm an toàn trước khi vận hành.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát, bổ sung hạ tầng trạm sạc điện và cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ. Đây là yêu cầu nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi năng lượng, phục vụ xe điện chở khách, xe tải và container trong thời gian tới.

Đối với các Ban Quản lý dự án, Cục yêu cầu bám sát hiện trường. Các đơn vị phải kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giám sát tiến độ và xử lý vi phạm của nhà đầu tư nếu có.

Khu Quản lý đường bộ III được giao tăng cường kiểm tra. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn khi đưa các trạm dừng nghỉ vào khai thác.

Tài xế buồn ngủ, phải dừng xe bên hành lang đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30-4. (Nguồn: Cục CSGT)

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm các trạm dừng nghỉ được vận hành đồng bộ với tuyến cao tốc. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm hè năm 2026.