Thi công dự án sân bay Phù Cát, dân khổ vì bụi đường 06/05/2026 14:15

(PLO)- Để giảm thiểu gây ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư dự án đường cất cánh số 2-Sân bay Phù Cát đã mở riêng đường công vụ, hỗ trợ mỗi hộ dân 3 triệu đồng.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (viết tắt là dự án đường cất cánh số 2-Sân bay Phù Cát) do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng sẽ khởi công và hoàn thành trong vòng 12 tháng, từ tháng 9-2025 đến tháng 9-2026.

Sau khi dự án khởi công, tỉnh Gia Lai quyết đẩy tiến độ thực hiện, yêu cầu hoàn thành trong 10 tháng, đảm bảo bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026. Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút nên quá trình thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng "đè nặng" lên hạ tầng và môi trường trong khu vực.

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Bụi đất gây ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân.

Ban đầu, dự án ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực gồm các phường, xã như: An Nhơn, Hòa Hội, Bình Hiệp. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư đã mở một tuyến đường công vụ, tưới nước chống bụi và hỗ trợ cho người dân.

Hiện nay, dự án đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Phù Cát đã bắt đầu rải bê tông mặt đường cất hạ cánh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 30-6-2026 để bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026. Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.

Ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) cho biết để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị đã thực hiện thi công cả ngày lẫn đêm, thi công xuyên lễ. Hàng ngày, duy trì tại công trường 750 kỹ sư, công nhân và gần 500 phương tiện, trong đó có 400 xe vận chuyển vật liệu xây dựng.

Tại khu vực đường băng, các đơn vị thi công triển khai bốn máy rải bê tông và bốn trạm trộn. Tập trung rải bê tông vào ban đêm để đảm bảo chất lượng công trình.

Hàng ngày, các đơn vị thi công duy trì liên tục 400 phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. Riêng lượng đất đắp cần hoàn thiện lên đến hơn 3 triệu m3.

Trước sức ép về tiến độ và khối lượng vận chuyển vật liệu lớn, nhiều tuyến đường trong khu vực các phường, xã như: An Nhơn, Hòa Hội, Bình Hiệp... bị hư hỏng nặng, nhất là tỉnh lộ 638. Ban đầu, vì quá bức xúc trước tình trạng phương tiện "cày" nát tuyến đường, bụi đất gây ô nhiễm... người dân đã phản ánh sự việc đến chính quyền yêu cầu chấn chỉnh.

Để tránh ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu thi công chấn chỉnh, huy động 8-10 phương tiện tưới nước liên tục trên các tuyến đường. Đồng thời hỗ trợ cho 800 hộ dân sinh sống dọc các tuyến bị ảnh hưởng, mỗi hộ 3 triệu đồng, tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cũng mở đường công vụ nối các xã Hòa Hội, Phù Cát để giảm áp lực vận tải lên tỉnh lộ 638.

Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho hay địa phương đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng đường sá hư hỏng và bụi đất. Qua đó, đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. ﻿Hiện nay, tình trạng này đã giảm đáng kể.

Trước đó, đại diện chủ đầu tư đã có cam kết sẽ hoàn trả, khắc phục đường hư hỏng sau khi hoàn thiện dự án.

Theo ghi nhận của PLO﻿, hàng trăm hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi đất do lưu lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng quá lớn. Các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là các hàng quán hai bên đường.

Chị Lê Quỳnh Duyên, ngụ tổ dân phố Thuận Đức (phường An Nhơn, Gia Lai) cho rằng ô nhiễm bụi đất do thi công dự án đã ảnh hưởng rất nặng nề cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Quán tạp hóa của chị đã giảm lượng hàng bán 50%, các gói hàng thường xuyên bị bụi đất phủ lên nên phải tốn công lau dọn.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển vật liệu và tưới nước thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến người dân", chị Duyên nói.