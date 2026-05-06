Thi công dự án sân bay Phù Cát, dân khổ vì bụi đường
LÊ KIẾN
(PLO)- Để giảm thiểu gây ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư dự án đường cất cánh số 2-Sân bay Phù Cát đã mở riêng đường công vụ, hỗ trợ mỗi hộ dân 3 triệu đồng.
Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (viết tắt là dự án đường cất cánh số 2-Sân bay Phù Cát) do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng sẽ khởi công và hoàn thành trong vòng 12 tháng, từ tháng 9-2025 đến tháng 9-2026.
Sau khi dự án khởi công, tỉnh Gia Lai quyết đẩy tiến độ thực hiện, yêu cầu hoàn thành trong 10 tháng, đảm bảo bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026. Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút nên quá trình thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng "đè nặng" lên hạ tầng và môi trường trong khu vực.
Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Bụi đất gây ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân.
Ban đầu, dự án ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực gồm các phường, xã như: An Nhơn, Hòa Hội, Bình Hiệp. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư đã mở một tuyến đường công vụ, tưới nước chống bụi và hỗ trợ cho người dân.