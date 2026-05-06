Từ sức nóng của show nhạc nước vạn người đến 'cú hích' lộ diện 5 tòa tháp biểu tượng tại Regal Legend 06/05/2026 14:07

(PLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, chuỗi show nhạc nước "Tam Khúc Biển Khơi" đã biến bán đảo Bảo Ninh, Quảng Trị thành tâm điểm rực rỡ nhất miền Trung với hàng vạn lượt khách đổ về.

Sự kiện không chỉ là một đại tiệc nghệ thuật vinh danh di sản, mà còn là bảo chứng cho năng lực vận hành kinh tế đêm của Regal Group, tạo bệ phóng hoàn hảo cho màn ra mắt phân khu cao tầng – nơi an cư của 15.000 cư dân tinh hoa trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ba đêm nghệ thuật thức tỉnh vùng đất di sản

Đêm khai mạc, bức tranh sử thi "Huyền sử miền di sản" với sự kết hợp hoàn mỹ giữa ánh sáng và nhạc nước đã khắc họa chân thực hành trình mang sứ mệnh hòa bình, mở mang bờ cõi của Huyền Trân Công Chúa.

Quá khứ hào hùng thức giấc qua lăng kính công nghệ 3D Mapping siêu thực tạo nên một đại tiệc thị giác tôn vinh bề dày lịch sử ngay tại tâm điểm Regal Legend.

Xuyên suốt ba đêm diễn từ 29-4 đến 1-5, quảng trường nhạc nước Regal Legend đã được phủ kín. Chuỗi show "Tam Khúc Biển Khơi" được dàn dựng như một dòng chảy lịch sử liền mạch, kết hợp giữa ngôn ngữ ánh sáng, công nghệ 3D Mapping siêu thực và hệ thống nhạc nước quốc tế khổng lồ.

Trong không khí thiêng liêng của ngày thống nhất đất nước, bầu trời Bảo Ninh rực sáng trong những chùm pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn. Đêm thứ ba, chủ đề "Khát vọng miền di sản" đã tái hiện chân thực tinh thần kiên cường, rũ bùn đứng dậy của vùng đất Quảng Trị qua những năm tháng lịch sử rực lửa.

Từ sự oai hùng trong câu chuyện Huyền Trân Công Chúa mở cõi ở đêm khai màn, đến huyền tích linh thiêng về "phúc thần" Cá Ông che chở dân chài, được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ đúng dịp 30-4 và cuối cùng là khát vọng vươn mình thịnh vượng. Regal Group đã khéo léo dùng nghệ thuật thực cảnh để đánh thức cội nguồn, mang đến cho hàng vạn khán giả những cung bậc cảm xúc vỡ òa và tự hào.

Với ba đêm diễn, ba lát cắt trong dòng chảy lịch sử, chương trình sẽ là “thước phim” chân thực nhưng cũng đầy huyền bí về đất - biển - con người Đồng Hới, Quảng Trị.

Hơn cả một chương trình giải trí, sự kiện đã khẳng định vị thế "đô thị điểm đến" của Regal Legend, góp phần không nhỏ vào con số gần nửa triệu lượt khách đến với tỉnh Quảng Trị trong dịp đại lễ. Đặc biệt từ ngày 16-5 đến 2-9-2026 bên chủ đầu tư tiếp tục công chiếu đêm 04 - đêm 08 với hai chủ đề "Huyền thoại thần biển" và "Nước mắt và hoan ca".

Hệ sinh thái "dòng tiền" đón 15 triệu lượt khách

Đằng sau sự quy mô của show nghệ thuật là một bài toán kinh tế đô thị đã được giải mã thành công. Hàng chục nghìn du khách đổ về Regal Legend không chỉ để xem show, mà đã trực tiếp kích hoạt một nền kinh tế đêm sầm uất, mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho các cơ sở kinh doanh tại đây. Đây cũng là bảo chứng thực tế nhất cho mục tiêu đón 5 đến 15 triệu lượt khách mỗi năm của khu đô thị.

Dịp lễ vừa qua, show nhạc nước tại Regal Legend đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến vui chơi lễ.

Regal Legend sở hữu hệ sinh thái tiện ích "không ngủ" hiếm có ngay tại trung tâm Đồng Hới. Nổi bật là tám tuyến phố đêm thuộc Phố đêm Võ Nguyên Giáp: Nơi quy tụ các thương hiệu Flagship toàn cầu, trung tâm mua sắm và ẩm thực sầm uất 24/7.

Câu lạc bộ bãi biển Regal Beach rộng 3,5 ha: Tổ hợp giải trí mặt biển đẳng cấp quốc tế lớn nhất khu vực. Phố đi bộ ven hồ Bảo Ninh: Điểm nhấn cảnh quan giao thoa giữa nhịp sống sôi động và sự thanh bình, thư thái. Chính bệ phóng hạ tầng và năng lực tổ chức các siêu lễ hội liên tục đã biến dự án trở thành "thỏi nam châm" hút khách, tạo ra dòng chảy thương mại bất tận 365 ngày/năm.

Lưu lượng khách khổng lồ và nhịp sống đô thị bùng nổ tất yếu dẫn đến nhu cầu lưu trú hạng sang tăng vọt. Đón đầu làn sóng này, Regal Group chính thức giới thiệu phân khu cao tầng Regal Residence & Novotel Living, nổi bật với chuỗi năm tòa tháp biểu tượng vươn lên kiêu hãnh giữa lòng bán đảo Bảo Ninh. Trong tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, năm tòa tháp này sẽ là chốn an cư đẳng cấp của cộng đồng 15.000 cư dân đa quốc gia.

Từ ban công căn hộ, các chủ nhân tương lai có đặc quyền ngắm trọn bãi biển Regal Beach và mọi màn trình diễn nhạc nước thực cảnh, pháo hoa và nhịp đập phồn vinh của trục phố đi bộ thương mại ngay dưới chân nhà.

Sự kết hợp giữa tọa độ trung tâm thành phố, lưu lượng khách khổng lồ từ nền kinh tế lễ hội và không gian sống mang tiêu chuẩn quốc tế đã tạo nên một tài sản định danh giá trị cao. Regal Residence & Novotel Living không chỉ giải quyết bài toán an cư thượng lưu, mà còn là hệ sinh thái dòng tiền bền vững với tỷ suất cho thuê vượt trội và khả năng gia tăng giá trị tài sản mạnh mẽ do lượng nhu cầu đến sống, kinh doanh của đại dự án nhà ở ven biển ngay trung tâm này.

Chuỗi sự kiện "Tam Khúc Biển Khơi" đã khép lại, nhưng kỷ nguyên sống thịnh vượng tại Regal Legend mới chính thức bắt đầu. Với sự xuất hiện của 5 tòa tháp biểu tượng, Regal Legend đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành kinh đô giải trí toàn cầu, định chuẩn lại phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam.