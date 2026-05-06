Công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng 06/05/2026 14:33

(PLO)- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia hướng tới hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sáng 6-5, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mở ra không gian phát triển mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, theo nội dung điều chỉnh, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mô hình tăng trưởng mới sẽ lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 được đặt mục tiêu từ 10%/năm trở lên. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 8,5%/năm và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, nước phát triển, thu nhập cao, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh; thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực Châu Á.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Quy hoạch cũng định hình rõ tổ chức không gian phát triển, trong đó mở rộng các vùng động lực và bổ sung khu vực Bắc Trung Bộ nhằm phát huy tiềm năng từng vùng.

Ngoài ra, các hành lang kinh tế tiếp tục được hình thành và phát triển theo trục Bắc - Nam, Đông - Tây cùng các vành đai kinh tế ven biển. Trong đó, ưu tiên được dành cho hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và hành lang Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực và vùng đô thị lớn, đặc biệt gắn với vành đai 4, vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM.

Cả nước được tổ chức thành 6 vùng kinh tế - xã hội

Một trong những điểm đáng chú ý của điều chỉnh quy hoạch lần này là việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Theo định hướng mới, cả nước được tổ chức thành 6 vùng kinh tế - xã hội. Việc phân vùng chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Trong đó, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục được xác định là hai vùng có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, giữ vai trò quan trọng về hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Các địa phương trong từng vùng sẽ được kết nối thuận lợi hơn với các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế quốc gia.

Với định hướng phát triển ngành, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc xây dựng nền công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn được ưu tiên phát triển gồm điện tử, công nghệ số, ô tô, đường sắt, đóng tàu và công nghiệp chế biến chế tạo.

Đặc biệt, quy hoạch cũng đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, công nghiệp sinh học, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch sáu vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng quy hoạch là tư duy phát triển được không gian hóa. Vì vậy, quy hoạch tổng thể phải mang tính tích hợp đa mục tiêu dài hạn, tạo cấu trúc phát triển hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phân bổ không gian cân đối, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế trong tương lai.

Để triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương công bố, hoàn thiện quy hoạch liên quan và bảo đảm tính thống nhất theo pháp luật.

Đồng thời, cần tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.