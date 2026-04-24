Dự kiến đón 125.000 khách mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng nhận diện sinh trắc học 24/04/2026 14:14

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng nhận diện sinh trắc học và tăng cường an ninh cấp độ 1 để phục vụ đợt cao điểm lễ 30-4 và 1-5 với hơn 125.000 lượt khách mỗi ngày.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khai thác và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ ngày 24-4 đến 3-5-2026, sân bay sẽ phục vụ trung bình khoảng 750 chuyến bay mỗi ngày, tăng 12% so với lịch bay hiện tại. Lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt bình quân 125.000 lượt/ngày, tăng 14% so với ngày thường. Trong đó, khách nội địa khoảng 75.000 lượt và khách quốc tế khoảng 50.000 lượt.

Ba ngày cao điểm nhất được xác định là 24-4, 29-4 và 3-5, với sản lượng hành khách dự kiến có thể lên tới 130.000 lượt mỗi ngày. Áp lực vận hành lớn trong giai đoạn này đòi hỏi các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, chủ động phương án điều phối nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và hãng hàng không xây dựng kế hoạch phục vụ chi tiết, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn khai thác trong suốt kỳ nghỉ lễ. Công tác điều phối chuyến bay đi, đến được cập nhật liên tục nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29-4 đến hết ngày 4-5-2026.

Đáng chú ý, sân bay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ định danh và nhận diện sinh trắc học (biometrics) tại nhà ga T3. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn tắc và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Cùng với đó, hệ thống thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga T1, T2 và T3 được cập nhật liên tục, giúp hành khách dễ dàng theo dõi và di chuyển đúng khu vực.

Ngoài giải pháp công nghệ, lực lượng Đoàn Thanh niên của Cảng cũng được huy động hỗ trợ hành khách trong khung giờ cao điểm từ 5 giờ đến 10 giờ, duy trì liên tục trong suốt 9 ngày lễ.

Để giảm nguy cơ ùn tắc, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động có mặt tại sân bay sớm, ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Đồng thời, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng kiosk check-in để tiết kiệm thời gian, góp phần giảm tải cho khu vực nhà ga trong dịp cao điểm.