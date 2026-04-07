Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm 07/04/2026 16:07

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt.

Chiều 7-4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chánh án TAND Tối cao. Với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao.

Phát biểu nhậm chức sau lễ tuyên thệ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng gửi lời cám ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng quý vị cử tri và Nhân dân đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách là đại biểu Quốc hội khóa XVI và làm Chánh án TAND Tối cao.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân” - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhậm chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chánh án TAND Tối cao, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, của các bộ, ban ngành, địa phương cùng sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, ngành tòa án đã có nhiều nỗ lực đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp. Qua đó, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và TAND nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

“Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, tôi có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án TAND Tối cao tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV” - Chánh án Nguyễn Văn Quảng nói tiếp.

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Quảng cam kết tiếp tục cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo TAND Tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng dành thời gian sau đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, TAND Tối cao sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển.

Cùng với đó, chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt. “Bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm” - Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Ông cũng nhắc tới nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thứ ba, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp.

Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Cuối bài phát biểu, ông Nguyễn Văn Quảng cho hay ngành tòa án mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó là sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đối với hoạt động của ngành tòa án; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp.

Điều này giúp ngành tòa án và Chánh án TAND Tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.