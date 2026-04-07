Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử 07/04/2026 15:53

Chiều 7-4, tiếp tục công tác nhân sự, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước.

Với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Bà là Thạc sĩ Quản lý công; Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học.

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI- dự khuyết, XII, XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội ba khóa (XIV, XV, XVI).

Bà Võ Thị Ánh Xuân có gần bốn năm là giáo viên trung học, trước khi trở thành chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang vào tháng 8-1996.

Năm năm sau, tháng 8-2001, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Tháng 8-2010, bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang. Ba tháng sau đó, bà được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

Từ tháng 2-2013, bà lần lượt kinh qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 4-2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Quá trình công tác, bà Võ Thị Ánh Xuân có hai lần đảm nhiệm cương vị Quyền Chủ tịch nước vào các quãng thời gian từ 18-1 đến 1-3-2023 và từ 21-3 đến 21-5-2024.