Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử 07/04/2026 15:29

(PLO)- Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án TAND Tối cao.

Với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi- Chánh án TAND Tối cao nước CHXHCN Việt Nam- xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”- ông Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Ông là Tiến sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng Kiểm sát

Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Ông Nguyễn Văn Quảng có thời gian dài gắn bó với ngành kiểm sát, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng: Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, Chánh Văn phòng VKSND TP Hải Phòng; Viện trưởng VKSND quận Lê Chân; Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng.

Tháng 10-2014, ông Nguyễn Văn Quảng làm Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 9), VKSND Tối cao. Tám tháng sau, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM.

Tháng 6-2017, ông đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND Tối cao.

Tháng 9-2018, ông Nguyễn Văn Quảng giữ cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Đến tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ vào tháng 9-2025.

Hai tháng sau, tháng 11-2025, ông Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao.