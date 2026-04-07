Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử 07/04/2026 16:00

(PLO)- Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao.

Chiều 7-4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Viện trưởng VKSND Tối cao.

Với 474/474 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng kiểm sát.

Ông Nguyễn Huy Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Gắn bó với ngành kiểm sát, ông Nguyễn Huy Tiến có thời gian công tác tại VKSND huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh); VKSND thị xã Thái Bình (tỉnh Thái Bình); VKSND tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 9-1995, ông Nguyễn Huy Tiến là Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh Thái Bình.

Tháng 3-2001, ông là Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSND Tối cao.

Quá trình công tác tại VKSND Tối cao sau đó, ông đảm đương các vị trí: Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Viện Phúc thẩm 1); Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Phúc thẩm 1.

Tháng 6-2012, ông được điều động, bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình. Ba năm sau, ông Nguyễn Huy Tiến đảm nhiệm cương vị Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, chuyển xếp ngạch Kiểm sát viên cao cấp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Từ tháng 5-2017, ông Nguyễn Huy Tiến quay trở lại công tác tại VKSND Tối cao, lần lượt giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5); Phó Viện trưởng, rồi Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Cuối tháng 8-2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV bầu ông Nguyễn Huy Tiến bầu giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, thay người tiền nhiệm Lê Minh Trí được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao khi đó.