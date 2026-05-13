Ông Đặng Quốc Lộc làm Chánh án TAND TP Huế 13/05/2026 14:19

Ngày 13-5, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế.

Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm làm Chánh án TAND TP Huế. Ảnh: N.MINH

Tại buổi lễ, vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao đã công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Chánh án TAND TP Huế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15-5-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao, cho biết việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo chủ trương bố trí Chánh án TAND tỉnh, thành phố không phải là người địa phương. Điều này nhằm tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác sau thời gian giữ chức vụ tại một đơn vị.

Trên cương vị mới, Phó Chánh án TAND Tối cao đề nghị tân Chánh án TAND TP Huế tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Quốc Lộc khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật, cùng tập thể đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.