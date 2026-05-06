Ông Cao Hoài Dương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam 06/05/2026 14:25

(PLO)- Ngày 6-5, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Petrovietnam, ông Bùi Quốc Sơn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Cao Hoài Dương - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chúc mừng ông Cao Hoài Dương được sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Petrovietnam giao phó trọng trách mới.

Ông Cao Hoài Dương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ảnh: PVOIL

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết ông Cao Hoài Dương là cán bộ có quá trình công tác lâu năm trong ngành năng lượng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị thành viên của Petrovietnam và đã thể hiện năng lực, bản lĩnh trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là những biến động liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng và giá cả, Petrovietnam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Cùng với đó là yêu cầu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở đó, ông Lê Ngọc Sơn đề nghị ông Cao Hoài Dương trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể Ban lãnh đạo Tập đoàn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Petrovietnam trong thời gian tới.

Tân Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Cao Hoài Dương cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn đã giao trọng trách mới.

Ông Cao Hoài Dương khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bản thân sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nỗ lực hết mình vì công việc, không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Dương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, sự phối hợp, hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị, đồng nghiệp để hoàn thành công việc trong thời gian tới.