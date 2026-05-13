Ghen tuông, người phụ nữ đốt người tình rồi trốn sang Singapore 13/05/2026 10:32

(PLO)- Người phụ nữ ở Lâm Đồng vì ghen tuông đã đổ xăng, đốt người tình rồi trốn sang Singapore, sau đó trở về đầu thú và lãnh án.

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Lại Thị Bích Hạnh (49 tuổi, trú phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng) bảy năm tù về các tội giết người, hủy hoại tài sản. Vụ án này xuất phát từ chuyện ghen tuông, từng gây xôn xao khu vực Bảo Lộc.

Phiên tòa xử Lại Thị Bích Hạnh.

Bản án xác định: Trong thời gian quen biết, yêu đương, bà Hạnh và ông TMH (ngụ phường 3 Bảo Lộc) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì bà Hạnh nghi ngờ người tình có quan hệ với phụ nữ khác.

Cơn ghen ngày càng cực đoan, bà Hạnh nảy sinh ý định dùng xăng thiêu sống ông H, thậm chí chuẩn bị cả tâm lý tự thiêu nếu bị chấm dứt tình cảm.

Sáng 4-10-2025, bà Hạnh chuẩn bị can nhựa, chậu nhựa rồi chạy xe máy đi mua khoảng 200.000 đồng tiền xăng và đến nhà ông H chờ nhiều tiếng đồng hồ liền.

Đến gần trưa cùng ngày, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã liên quan chuyện tình cảm. Khi ông H đi vào phòng tắm, bà Hạnh bắt đầu thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.

Hạnh đổ xăng vào chậu, tưới xăng từ khu vực cửa phòng tắm ra nền nhà rồi cầm sẵn bật lửa chờ ông H bước ra. Khi ông H vừa mở cửa phòng tắm, Hạnh lập tức hất xăng về phía người tình rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong căn nhà khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, ông H bị bỏng, hô hoán và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, H nhanh chóng bỏ trốn, lên máy bay đi Singapore. Ngày 9-10-2025, Hạnh trở về Việt Nam đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là do ghen tuông, thiếu suy nghĩ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nguy hiểm. Việc sử dụng xăng để phóng hỏa không chỉ trực tiếp đe dọa tính mạng người khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng cho khu dân cư xung quanh.

Vụ án được xem là lời cảnh báo về những hậu quả đau lòng từ sự ghen tuông cực đoan, cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ trong phút mất kiểm soát, một mối quan hệ tình cảm đã biến thành bi kịch, đẩy nhiều người vào tổn thương và vòng lao lý.