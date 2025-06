Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh mới 29/06/2025 12:17

(PLO)- Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp tỉnh sau sáp nhập, trong đó Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Chiều 28-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức và cán bộ Công an cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Buổi lễ diễn ra trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và được kết nối trực tuyến đến 63 Công an tỉnh, thành phố. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ công bố tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BTN

Trong đó, Công an tỉnh Long An được sáp nhập vào Công an tỉnh Tây Ninh. Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục được phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập.

Thiếu tướng Vũ Như Hà làm Giám đốc Tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: TT

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh sau sáp nhập và 11 đồng chí giữ nguyên vị trí.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương sẽ chính thức đi vào hoạt động. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an là phải nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1-7-2025.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các Giám đốc Công an tỉnh tăng cường đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp xúc với nhân dân.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong triển khai Đề án 06 tại địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh mới.