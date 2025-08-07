Tây Ninh: Phát hiện hai kho chứa gần 5.300 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ lậu 07/08/2025 17:17

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hai kho hàng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có nhãn hiệu nước ngoài.

Ngày 7-8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an phường Bình Minh vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu có nhãn hiệu nước ngoài.

Trước đó vào ngày 25-7, Công an phường Bình Minh đã kiểm tra hành chính kho hàng của Đinh Văn Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ khu phố Kinh Tế, phường Bình Minh). Qua đó kiểm tra phát hiện và tạm giữ 223,5 kg và 3.623 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu nước ngoài.

Công an thu giữ hơn 5.800 lít thuốc bảo vệ thực vật có nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: CATN

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường phối hợp kiểm tra kho hàng của Trịnh Minh Chánh (34 tuổi, ngụ ấp Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, Tây Ninh), thu giữ 364kg, 1.670 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu nước ngoài.

Tổng cộng, tại hai kho hàng, công an đã tạm giữ 587 kg và 5.293 lít thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu nhãn hiệu nước ngoài.

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã mua số hàng này từ một người Campuchia chưa rõ lai lịch thông qua mạng xã hội, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Theo lời khai, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã thực hiện ít nhất hai vụ vận chuyển với tổng số lượng trên 6.000 lít thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Bình Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.