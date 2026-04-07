Video: Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước 07/04/2026 09:46

Video: Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Nguồn: Thông tin Chính phủ/ VTV1

Sáng 7-4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước sau khi nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.