Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính 07/04/2026 16:07

(PLO)- Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết Chính phủ sẽ kiến tạo, phục vụ; cán bộ phải liêm chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Chiều 7-4, với 495/495 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: PHẠM THẮNG

Vinh dự và trách nhiệm nặng nề

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông đảm nhiệm chức vụ. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các thế hệ lãnh đạo Chính phủ tiền nhiệm đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước" - Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Ông xác định nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn đất nước không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Năm trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định năm lĩnh vực lớn mà Chính phủ sẽ tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ này.

Thứ nhất là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Trong đó ưu tiên rà soát, sửa đổi đồng bộ pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn cản trở nguồn lực xã hội.

“Mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống” - Thủ tướng phát biểu.

Thứ hai là điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Ông đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030 và gọi đây là "mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước”. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu.

Thứ ba là đầu tư cho con người. Thủ tướng cam kết dành nguồn lực đích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ tư là vận hành hiệu quả bộ máy hai cấp chính quyền địa phương. Ông xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.

Thứ năm là xây dựng Chính phủ đoàn kết, liêm chính và bản lĩnh. Ông nhấn mạnh: "Coi lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương." Cùng với đó là quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước Nhân dân và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Ảnh: QH

'Chính phủ của nhân dân chỉ có một mục đích'

Kết thúc bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân" như một cam kết xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tân Thủ tướng cũng mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân để ông hoàn thành sứ mệnh cao cả này.